Policijski službenici Postaje pomorske policije Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 56-godišnjakom provedenim zbog sumnje da je počinio kazneno djelo Protuzakoniti lov i ribolov i Uništavanje zaštićenih prirodnih vrijednosti.

Tijekom dana 05. listopada 56-godišnjak je zatečen na području Slatina te kod njega pronađeno i oduzeto 2.9 kilograma zaštićene školjke prstac i oprema za izlov.

Protiv njega će se podnijeti kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

Prema zakonu RH članku 200 predviđa da "tko protivno propisima usmrti, uništi, posjeduje, hvata ili uzima jedinku zaštićene svojte životinja, biljaka ili gljiva ili drugu zaštićenu prirodnu vrijednost, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine". Na to sve nadovezuje se i članak 202.: "Tko protivno propisima trguje, uvozi, izvozi ili prevozi živu ili mrtvu jedinku zaštićene svojte životinja... kaznit će se kaznom zatvora do tri godine".