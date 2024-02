Krivudao cestom, bježao policiji pa ga uhitili. Prijetio im je otkazom pa završio na sudu

Pazinska policija u ponedjeljak je privela muškarca koji je vidno pijan vozio Motovunom i okolicom.

Oni su oko 22.35 sati u Motovunu primijetili automobil pulskih tablica kako krivuda cestom i naglo ubrzava te su. Zbog sumnje da je vozač pod utjecajem alkohola, pokušali su ga zaustaviti, no vozač se oglušio na svjetlosne i zvučne znakove policije. Nastavio je vožnju do Karojbe, gdje su ga zaustavili.

- Obavljenim alkotestiranjem utvrđeno je kako 49-godišnjak upravlja vozilom pod utjecajem alkohola od 1.89 primila. Kada su mu policijski službenici priopćili da je počinio prekršaj i koja je propisana sankcija, vozač ih je na naročito drzak način počeo vrijeđati te je svojim riječima insinuirao kako će imati problema zbog postupanja prema njemu - objavili su iz policije.

Rekli su mu da je uhićen, no on se oglušio i potom krenuo prema svom automobilu kako bi opet pobjegao. Policajci su nad njim morali primijeniti silu i vezati ga, no ni tada nije stao već ih je nastavio vrijeđati u policijskom autu. Obećao im je da će zbog uhićenja 'imati problema'.

- Radi počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog red i mira, 49-godišnjak će se u utorak uz optužni prijedlog privesti nadležnom sudu - objavili su iz policije.