Krk bi trebao dobiti novi most do 2030. godine. Infografika otkriva što će sve tamo graditi

Kopiranje linka Hrvatske autoceste početkom godine raspisale su otvoreni natječaj za izradu studijske i prometne dokumentacije do lokacijske dozvole, za novi most Krk sa spojnim cestama. POGLEDAJTE VIDEO Radi se o pripremi za gradnju novog mosta koji će biti i cestovni i željeznički, i sezat će do novog lučkog terminala u Omišlju koji se tek treba graditi. Inofografika koju možete vidjeti u nastavku pokazuje kako je procjena vrijednosti usluga projektiranja 600 tisuća eura. Foto: Stjepan Banovic/PIXSELL Most bi bio dugačak oko 850 metara, no prometnu cjelinu projekta ne čini samo most, već i vijadukt duljine oko 900 metara i tunel duljine oko 740 metara. Prema ranijim projekcijama, most bi u tom slučaju bio na dvije razine. Na gornjoj razini prometovali bi automobili, a na donjoj vlakovi. Most bi premostio kanal Mala vrata i završio na poluotoku Laterna. Foto: Nel Pavletic/PIXSELL Postojeći most Krk ostat će u funkciji i nakon gradnje novog, no tada će biti znatno rasterećeniji.