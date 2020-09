Krklec: Bio sam za Martinje u Klubu. Nije me zvao Kovačević

Poduzetnik Damjan Krklec, koji je bio u klubu Davora Kovačevića na datum koji se povezuje s primanjem mita od 1,96 milijuna kuna opovrgava tvrdnju da ga je tamo pozvao bivši šef Janafa

<p>Splitski poduzetnik i vlasnik tvrtke Matadura, <strong>Damjan Krklec</strong>, jedan od posjetitelja kluba uhićenog <strong>Dragana Kovačevića</strong>, tvrdi da mu poziv 11. studenog 2019. nije uputio Kovačević već tajnik Zavičajnog kluba Slavonaca i glazbenik <strong>Stanko Šarić</strong>.</p><p>Naime, smatra se da je Kovačević 11. studenog prošle godine primio mito od 1,96 milijuna kuna za namještanje poslova u Janafu.</p><p>- Bio sam u prolazu i dobio poziv na čašu vina i fetu kulena. Ušao sam unutra i kratko se zadržao, nešto popio i pojeo. Kod nas u Dalmaciji ne postoje običaji slavljenja Martinja i krštenja vina, u Zagrebu se oni njeguju i to je to - rekao je Krklec za<strong> <a href="https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/damjan-krklec-za-tportal-da-i-ja-sam-u-klubu-bio-na-martinje-no-nije-me-pozvao-kovacevic-nego-netko-drugi-foto-20200928" target="_blank">Tportal</a>. </strong></p><p>Njegov identitet i činjenica da se na Martinje prošle godine pojavio na adresi Slavonska 9 već ranije su objavljeni u tjedniku Nacional, uz obrazloženje da se radi o čelniku tvrtke koja je poslovni partner Janafu, odnosno isporučuje mu proizvode za zaštitu od požara i proizvode koji štite od pada s visina sa spremnika za naftu, među ostalim i Bonpet - uređaj za gašenje požara.</p><p>No, Krklec danas uporno tvrdi da po toj vezi uopće nije prisustvovao spomenutoj proslavi, nego da je dobio poziv baš iz Kluba Slavonaca, usprkos upozorenju da to ne zvuči previše uvjerljivo.</p><p>- Po meni to nije neuvjerljivo, zašto bi bilo, pa u Hrvatskoj svatko svakoga zna. Nisam imao pojma čiji je klub, meni je prezentirano da je zavičajni - dodao je.</p>