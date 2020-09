5 ključnih pitanja o aferi Janaf: Imaju vrlo jake indicije, ali bez snimke primopredaje novca...

U opširnom obrazloženju s hrpom materijala u godinu dana rada, nema konkretnog povezivanja imena i novca. Nema SMS-a ili poziva u kojem bi Petek ustvrdio “novac je predan Kovačeviću” ili “Barišić traži proviziju”

<p><strong>Krešo Petek</strong>, koji je sad u istražnom zatvoru, imao je bogato iskustvo sređivanja poslova u javnoj nabavi, donosi politički tjednik <strong><a href="https://express.24sata.hr/">Express</a></strong>. S političarima je bio na “ti”, a još davno prije istrage moglo se čuti da “nisu čisti” i neki sugovornici su nam govorili da se svašta o njima priča. No tvrtka iz Ivanić Grada koju je osnovao lokalni poduzetnik Petek s bratom nikad nije bila u fokusu javnosti. Ali sasvim suprotno od mnogih transkripata koji su objavljeni i koji svjedoče o raznim vrstama dogovora, Petek je bio oprezan čovjek. Znao je što radi jer se osobno pohvalio da on sređuje 70 posto javnih nabava, njegov brat 20, a odjel nabave tek preostalih 10 posto. Onako, reda radi, da drži ritam. Petek je krenuo od nule i od čovjeka koji se bavio žaruljama napravio je tvrtku sa 680 milijuna kuna prometa i 400 zaposlenih. A to je samo od osnovne djelatnosti građenja i drugih radova na energetici.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p><br/> <br/> U jednom intervjuu je rekao i da “ne voli poslovati s privatnicima jer ima loša iskustva”, pa se zato drži javnih poduzeća. Petek je bio i galantan čovjek. Direktore i one koji su mu trebali pozivao je na ručkove, obećavao putovanja, družio se s njima i, kako je pokazala upravo otvorena istraga, bio je spreman dati pet posto provizije kako bi osigurao prednost na natječajima. Dakle, razumno je pretpostaviti da čovjek koji se bavi takvim poslovima zna da bi uvijek mogao završiti pod povećalom policije. Iako godinama nije. Ipak, Petek je tog rujna prošle godine naručio pregled automobila iz opreza. Kako bi provjerio da ga ne prisluškuju i ne prate. Bilo je to netom prije nego što je policija prema nalogu Uskoka i uz odobrenje suda odlučila pratiti tog poduzetnika, za kojeg su dobili informacije da je sklon sređivanju poslova. Ali jedna akcija koja je inače trebala završiti kao rutinska i uobičajena, godinu dana kasnije postala je politički skandal i dovela do najžešćeg okršaja predsjednika i premijera ikad. </p><p>Petek se opustio, slao je SMS-ove, dogovarao je noćenja, gozbe ili putovanja za direktore Janafa telefonski, svojim suradnicima je slao poruke u kojima je govorio da je sve dogovorio s Draženom, dogovarao je i s moćnim Siemensom da povuku žalbu na natječaj, dogovarao što će tvrtke koje postavljaju propozicije za natječaje pisati, pričao o provizijama od ugovorenih poslova... Sve to jer je bio uvjeren da je siguran. Ali ipak je doza opreza itekako ostala. <br/> <br/> U opširnom obrazloženju s hrpom materijala u godinu dana rada, nema konkretnog povezivanja imena i novca. <br/> Nema niti jednog SMS-a ili poziva u kojem bi Petek ustvrdio “novac je predan Kovačeviću” ili “Barišić traži proviziju” ili “Grgiću smo predali koliko je tražio”. Dakle, niti jednog takvog direktnog dokaza ili snimke u kojoj se predaje novac. Sve to znači da će unatoč velikoj korupcijskoj aferi iz koje je potpuno jasno da su se poslovi namještali i dogovarali, ipak biti teže dokazati štetu i samu primopredaju mita. </p><p>- Čovjek je išao na Martinje. Možda je u toj vrećici nosio kulen - rekao je, primjerice, odvjetnik Dragana Kovačevića, <strong>Ivo Farčić.</strong> Time je jasno dao do znanja u kojem pravcu će ići obrana i koje probleme će imati tužitelji u dokazivanju. A svađa premijera <strong>Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića</strong> samo izvlači tepih povjerenja ispod Uskoka u očima javnosti. Iako predsjednik Milanović u biti tvrdi ono što je sasvim suprotno ovlastima premijera. Da su Plenković i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović sve znali o istrazi te da je istraga iz političkih razloga trajala 10 mjeseci dulje. A sve to jer je uhićen utjecajni šef Janafa Dragan Kovačević. </p><p>Da je uhićen poduzetnik Petek i gradonačelnici Velike Gorice Dražen Barišić (HDZ) i Nove Gradiške Vinko Grgić (SDP), o istrazi bi se pisalo koji dan, a onda bi završila na dnu stranice ili negdje kao usputna vijest na portalima. </p><h2>Uskok je mrežu postavio za Barišića, a u nju je upao Kovačević</h2><p>Ali <strong>Dragan Kovačević</strong> je riba koja je upala u ovu mrežu. A Uskok ju je prvenstveno postavio zbog <strong>Dražena Barišića</strong>, koji je u dugogodišnjim izvrsnim odnosima s Petkom i za Veliku Goricu je ivanićgradska tvrtka odradila milijunske poslove. Dragan Kovačević nije doveo Elektrocentar Petek u Janaf, potvrđeno nam je da su oni radili i prije njegova mandata, koji je počeo 2012. godine. A snimljeni sadržaji zadnjih godinu dana otkrivaju iznimnu bliskost Peteka i dvojice direktora sektora,<strong> Damira Vrbanca i Vlade Zorića. </strong>Uskok je postavio obrnutu tezu, da su Vrbanc i Zorić morali slušati Kovačevića, koji im je bio nadređeni, i jako su ga se bojali. Ostaje otvoreno pitanje dugovječnosti Peteka i njegova poslovanja s Janafom? Je li se morao odužiti za svaku godinu poslovanja? Jer on ima 17 velikih ugovora u zadnjih pet godina. A poslovao je i ranije.</p><p><br/> <br/> U svakom slučaju, Petek je u jesen prošle godine oblijetao oko Kovačevića i dogovarao sastanke. Sastanak je napokon dogovoren tog 11. studenog, na Martinje, kad je Petek i predao navodno mito u prostorijama u Slovenskoj ulici 9. Sve do tog trenutka je kristalno jasno. Nakon što više puta pokušava dogovoriti sastanak, zakazan je tog ponedjeljka u 13.30 sati. Tek kad je saznao vrijeme sastanka, Petek u banci naručuje gotovinu. Sjeda s vozačem (inače se vozio sam) u automobil i uz poruku “opreza nikada dosta” odlazi u Privrednu banku. Tamo je već s računa njegove tvrtke sjeo novac na njegov račun. Po transakcijama računa se vidi da je taj dan podigao 1,96 milijuna kuna u gotovini. Stavlja ih u vrećicu i javlja Draganu da malo kasni. Ovaj mu odgovara, Uskok navodi, s obzirom na to da zna koji teret nosi: “Samo polako”. </p><p>Petek malo kasni, vozilom dolazi u Slovensku i tu je bitan jedan detalj. </p><p>Snimljen je kako upravo iz te vrećice u kojoj je gotovina vadi “nepoznati predmet nepoznatih dimenzija” i ostavlja ga u automobilu. S vrećicom ulazi na dogovoreni sastanak s Kovačevićem, a nakon 20-ak minuta izlazi bez nje. </p><p>I kamo odmah ide? U Janaf na sastanak s Vladom Zorićem. I tu počinje zaplet koji ima različita tumačenja. Jer isti taj dan, ali poslije 14 sati, kad je Petek već otišao, u Slovenskoj je Kovačević organizirao veliko druženje za Martinje. Na njemu je bilo oko 25 ljudi, a među njima i Jakov Kitarović, suprug Kolinde Grabar Kitarović, koja je u tom trenutku još predsjednica Republike i upravo ide u kampanju za drugi mandat. Njen protivnik i kasniji predsjednik je Zoran Milanović. Što to povezuje Kolindu i Zorana? Upravo Dragan Kovačević. Jakov je zaista Draganov bliski prijatelj. I to ne samo na kurtoaznim druženjima: zajedno idu na sportske događaje, druženja, večere, pa i tulume. Zoran Milanović je, s druge strane, izgladio odnose s Kovačevićem nakon što su zahladili tijekom unutarstranačke bitke. Sam Milanović je priznao da je nekoliko puta bio u Slovenskoj 9 kod Kovačevića, a osim toga, viđeni su i mjesec i pol dana prije uhićenja na ručku u restoranu Tač.</p><p>I sasvim nenadano, Milanović kaže da mu nije jasna akcija Uskoka jer su odmah trebali uhititi Kovačevića dok je novac bio u prostoru. </p><p> - To je kao da loviš King Konga, a upucaš kokoš - poručio je Milanović. </p><h2>Petekov novac još nije pronađen</h2><p>Na to se nadovezao Nacional objavivši da je<strong> Jakov Kitarović</strong> bio prisutan dok je predavano mito. Pa je onda priča dobila opravdano pitanje: Je li izbjegnuto uhićenje jer Uskok nije htio privesti i Jakova, a to bi značio siguran gubitak izbora za njegovu suprugu?<br/> Ali redoslijed događaja, čini se, ipak nije takav. Kitarović je, kao i ostali gosti, došao kasnije, nakon Peteka. I bit će pozvan kao svjedok. Prema našim saznanjima, izlazio je i ulazio u prostor u Slovenskoj, a vani je cijelo vrijeme bila policijska pratnja jer je on štićena osoba. </p><p>U prostor u Slovenskoj, zvani “Klub”, dolazio je i predsjednik Županijskog suda<strong> Ivan Turudić</strong>, ali ne i taj dan. On je, pak, ustvrdio da je tamo klub Slavonaca. </p><p>Dakle, netom nakon Peteka počeli su stizati gosti. A Petek se je javio još jednoj važnoj figuri u Janafu nakon izlaska iz prostorija. Rekao je voditelju projekata u Janafu da dođe tamo jer ima puno klope. Taj voditelj je <strong>Goran Petrović</strong>, nije obuhvaćen istragom, iako je ključna osoba za investicije. I on je u bliskim odnosima s Petekom.</p><p><br/> <br/> Ali Kovačević nije snimljen kako izlazi s novcem. A on nije pronađen ni kad je policija upala ovoga rujna u prostor. Tek naknadno, pretresom Toyote koju je parkirao u prijateljevoj vili kraj Samobora, pronađeno je 7,5 milijuna kuna. Ali istražitelji su utvrdili da to nije novac koji je od Peteka primio.Nikakva gotovina nije pronađena niti u njegova tri poznata stana koja je prijavio u imovinskoj kartici. Posebno je zanimljivo da je policija pretresla i stan u Ban centru, u središtu Zagreba, gdje je kvadrat stajao više od 4500 eura. Taj stan ne glasi na Kovačevića, ali ga je koristio. Na koji način? To je zasad nepoznanica. </p><p><br/> U svakom slučaju, ako je i primio mito, Kovačević ga je imao vremena skloniti ili uložiti u nešto. Navodno istražitelji imaju indicije gdje bi mogao završiti taj novac, ali zasad još nisu ništa otkrili javnosti. Nesrazmjer imovine ili otkriće gdje je završila gotovina bili bi krunski dokaz protiv Kovačevića. Bez njega je sve klimavije pa će branitelji i dalje tvrditi da je u vrećici bio kulen ili nešto slično. <br/> Kovačević je možda i najutjecajnija osoba u hrvatskoj politici koja je široj javnosti bila u sjeni. On je imao veze i u SDP-u, bio u HNS-u, družio se s HDZ-ovcima, a čak i Andrej Plenković mu je vjerovao jer mu je produljio mandat u veljači.</p><h2>'Dragan je uvijek bio spreman napraviti uslugu i pomoći'</h2><p>Imao je specifične metode. Kako su otkrila 24sata, u tvrtki je zaposlio snahe i djecu utjecajnih ljudi. <br/> - On je uvijek spreman napraviti uslugu i pomoći - rekao nam je sugovornik koji ga poznaje. </p><p>Poduža je lista ljudi koji su zaposleni u Janafu, a baš slučajno ili ne imaju veze s vrlo utjecajnim ljudima u politici ili biznisu. Za razliku od nekih drugih direktora, Kovačević nije gomilao ljude, nego je zapošljavao postupno, kad bi neki odlazili u mirovinu, kad su se otvarali novi terminali ili sektori. Kako doznajemo, mlada pravnica Iva Delipetar jedna je od posljednjih s te liste. Ona je kći Ante Delipetra, pomoćnika ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića za ljudske potencijale.</p><p>Delipetar se našao u žiži javnosti ovo ljeto, kad je net.hr otkrio da su u samo tri godine mandata u MUP-u ili tvrtki AKD, koja je u njihovoj nadležnosti, zaposleni snaha njegova sina, ali i dva partnera njegovih kćeri. Sad je i jedna od kćeri pravnica u Janafu. Pisali smo već i da je, dok je ministar državne imovine bio Goran Marić, njegova današnja snaha, a tad djevojka njegova sina, Mia, također zaposlena u Janafu. Tad su nam odgovorili da je imala sve referencije. U Janaf je u vrijeme Kovačevićeva mandata došla i kći glavnog ravnatelja HRT-a Kazimira Bačića, Andreja Jović Bačić. Ivana Duvnjak, nova partnerica šefa HSLS-a Darinka Kosora, ima iskustvo u naftnom biznisu pa je Kovačević i nju zaposlio.</p><p><br/> Iako se danas ne slažu previše, Kovačević je u Zagrebu surađivao s Davorom Bernardićem kao šef gradskog HNS-a. Njih dvojica su bili u koaliciji. Beri je spasio prijatelja Dejana Subotića, koji je i danas šef pravnih poslova i ljudskih resursa te Kovačevićeva je desna ruka. Subotić je bio prvo tajnik gradske skupštine dok je njom predsjedao Bernardić, a zatim je dobio posao u Zagrebačkom holdingu. Kako su u međuvremenu Bandić i SDP raskrstili, a Milan osvojio izbore i ponovno preuzeo Holding, trebalo je pronaći mjesta za Subotića, pa je Bero zamolio Dragana za uslugu.</p><p>HNS-ovi ljudi također nisu zaboravljeni pa su u tvrtki koja se brine o protoku nafte zaposlene i kćeri bivšeg šefa HEP-a Perice Jukića te nekadašnjeg člana uprave Zvonka Ercegovca.<br/> <br/> U Janafu je zaposlen prošle godine i Mario Klaus, sin Željka Klausa iz moćnog Sindikata energetike, pod koji inače spada i Janaf. <br/> Savjetnik u Janafu je general Slavko Barić, kojega je povukao iz mirovine. Ali i oni koji ga poznaju kažu da su Kovačevića nedodirljivost i novac “prehitili”. A najbolji primjer je da si je preko veze za života osigurao mjesto u Aleji značajnih osoba u Zagrebu. <br/> S druga dva optužena dužnosnika, Draženom Barišićem i Vinkom Grgićem, Uskok će imati isti problem s dokazivanjem da su zaista uzeli i mito te nanijeli štetu proračunima svojih gradova. Nažalost, u aferi su u drugi plan pale otkrivene metode namještanja natječaja. </p><h2>Pet ključnih pitanja:</h2><p>1. Petek je snimljen kako nosi vrećicu iz banke na sastanak s Kovačevićem. Taj novac nije pronađen u pretresu.</p><p>2. Više nego Kovačević, s Petekom su se nalazili, družili i dogovarali drugi direktori u Janafu.</p><p>3. Barišić nije snimljen niti ima dokaza da je primio bilo kakvo mito, samo se sumnja da je pogodovao.</p><p>4. Niti kod Grgića nema jasnog dokaza da je baš njemu išao novac nego krug indicija da je uzeo 100.000 kuna.</p><p>5. Kako dokazati nastalu štetu? Petek je dao jeftinije ponude na natječaju ili je bio jedini ponuditelj.</p><p> </p>