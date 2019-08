Kronično nedostaje liječnika, a oni im sada dižu cijene najma

U Vukovarsko srijemskoj županiji kronično nedostaje obiteljskih liječnika i neke ordinacije godinama zjape prazne, a unatoč toj alarmantnoj situaciji Županija je u srpnju odlučila povisiti cijene najma ordinacija, pa će neki liječnici sada plaćati i trostruko više.

Dr. Ljiljana Arnautalić već 24 godine radi u Županji i koncesionar je u tamošnjem domu zdravlja. Najam ordinacije do sada je plaćala 1.562 kune, a po novom on će iznositi 4.500 kuna. No to nije sve. Najavljeno joj je, kaže, da će morati uskoro plaćati i najam čekaonice po kvadratu te da će vrlo vjerojatno plaćati i najam sterilizatora koji koristi i koji je u vlasništvu doma zdravlja.

- Pola Županje je iselilo, i ostali su stari, bolesni i nemoćni. Sa štitnjačom svi imaju problema, a trenutno među pacijentima imam čak tri mlade djevojke s karcinomom dojke. To je cijena života ovdje. Mi smo se školovali da pomažemo ljudima i da radimo javnozdravstvenu djelatnost, a na kraju nas gaze kako stignu, kažnjavaju i tjeraju da ratujemo s pacijentima kroz one razne zakonske obveze prijavljivanja - kaže ogorčena dr. Arnautalić dodajući da na području Županje, u gradu i okolnim selima, nedostaje čak sedam liječnika u ambulantama u koje nitko ne želi doći raditi.

I dok su političarima konstantno puna usta slatkorječivih obećanja o stimulativnim mjerama za dovođenje liječnika u ruralne krajeve, u praksi se događa suprotno, i povećanjem najma te dodatnim nametima tjera se i ono malo liječnika koji žele raditi na istoku Hrvatske.

Dr. Ljiljana Ćenan, obiteljska liječnica, zakupac je ambulante u Ivankovu nadomak Vinkovaca i tamo skrbi o 1.700 pacijenata. Njezin će najam sada s 1.562 kune skočiti na 2.500 kuna.

- Mnogi kolege s područja županije su već najavili da će izaći iz svojih prostora u domovima zdravlja i kažu da će radije dići kredite i plaćati nešto što će njima ostati, nego da trpaju u nezasitnu županijsku rupu. Vinkovačka bolnica je u dugovima, kao i dom zdravlja, i mislim da županija preko naših leđa želi namaknuti novac za te dugove. Umjesto da stimuliraju dom zdravlja da uvede nove usluge i dijagnostičke postupke te tako od HZZO-a namakne novac za svoje poslovanje, čelni ljudi to žele iscijediti od nas doktora koji uredno plaćamo svoje obveze – tumači dr. Ćenan.

Uz postojećih sedam liječnika manjka na području Županje, situacija će u sljedećih pet godina biti još katastrofalnija, jer će čak četiri liječnice u tom periodu otići u mirovinu. Ostat će u gradskom domu zdravlja samo dr. Arnautalić i njezin kolega. Mlade liječnike obiteljska medicina zbog iznimno teških uvjeta rada uopće ne zanima, a oni koji su i dolazili u tamošnja sela, kaže dr. Arnautalić, netragom bi nestali nakon godinu dana stažiranja.

Županiju smo zamolili za komentar njihove odluke koja je veliki udarac liječnicima koncesionarima.

- Vukovarsko srijemska županija aktivno razrađuje modele kojima bi se potaknuo dolazak novih i ostanak postojećih liječnika. S druge strane, Županija jednako tako mora brinuti za poslovanje domova zdravlja kojima je osnivač, time i za sve zaposlenike domova zdravlja i njihove obitelji, jer prema sadašnjem modelu financiranja osnivač zdravstvene ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njezino poslovanje - kažu u županiji.

Tema: Hrvatska