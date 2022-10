Kronologija užasa: Ljudi su se zbog gužve penjali na zgrade pa počeli padati, drugi su ih gazili

Mnoštva partijanera, od kojih su neki još bili tinejdžeri, a mnogi odjeveni u kostime za Noć vještica, spremalo se na zabave u barovima, noćnim klubovima i restoranima gdje se veselje rutinski prelijeva u uske i često strme sporedne ulice. Ali intimnost Itaewonovih sporednih ulica postala je kobna.

Dvadeset i četiri sata prije već su postojali znakovi upozorenja da zabave privlače opasan broj ljudi.

U petak navečer, Reutersov svjedok vidio je gužve na tom području na uličnom sajmu za Noć vještica sa štandovima za oslikavanje lica i prodaju slatkiša i kostima. Dan kasnije te su se gomile vratile.

Foto: KIM HONG-JI/REUTERS

Dužnosnici kažu da nije postojao niti jedan organizirani događaj koji je privukao tisuće veseljaka u skučene uličice u kojima će umrijeti toliko mladih ljudi, uključujući najmanje 22 stranca. No, objave na društvenim mrežama uključivale su pozive i promocije za noćne klubove i barove za Noć vještica.

Dužnosnici još istražuju što je potaknulo gomilu da se još poveća.

Svjedoci i snimke društvenih medija pokazuju kako se ljudi naguravaju u ulice u nekoliko blokova koji okružuju uličicu u kojoj će se dogoditi mnoge smrti.

Nešto prije 22.20 sati izbio je kaos, a policija je pokušavala kontrolirati gomilu, rekli su svjedoci.

Ljudi su se slijevali u jednu posebno usku i strmu uličicu, čak i nakon što su u njoj ljudi bili natiskani od zida do zida. Snimke na društvenim mrežama pokazale su neke ljude kako se pokušavaju popeti po zidovima zgrada kako bi pobjegli od sve većeg pritiska, dok su drugi vikali, plakali ili psovali.

Kada su oni na vrhu počeli padati i ljudi ispod njih počeli su padati jedni preko drugih, rekli su svjedoci.

Foto: KIM HONG-JI/REUTERS

- Stigli smo oko 22 sata kako bismo otišli u klub, ali smo tada vidjeli ljude kako padaju na ulici - rekla je Moon Ju-young, 21. "Neki su krvarili, drugi su plakali od boli."

Jedan student iz Francuske, koji je tražio da ostane anoniman zbog traume događaja, rekao je da je bio zaglavljen u gužvi oko sat i pol.

- Htio sam otići na sigurno mjesto, ali to nije bilo moguće - rekao je za Reuters. Jednostavno su me svi gurali i jednostavno nisam mogao ništa.

Rekao je da je izašao s bolovima u prsima i ozlijeđenim gležnjem, a žao mu je zbog poginulih ili teže ozlijeđenih, kao i djelatnika Hitne pomoći koji su očajnički pokušavali osloboditi ljude.

Osjećao je manje suosjećanja prema onima koji su se nastavili gurati kroz gomilu, često otežavajući zadatak spasiocima koji su gomili govorili da ostanu mirni i na mjestu.

- Ljut sam zbog njih jer su sve gurali, nisu shvatili - rekao je.

Foto: KIM HONG-JI/REUTERS

Videozapisi podijeljeni na društvenim mrežama pokazuju hrpu tijela zaglavljenih između zgrada, neka su na dnu izgledala bez svijesti, dok su drugi pružali ruke djelatnicima hitne pomoći koji su se borili da ih izvuku.

- Osoba tik do mene je pala, ali onda su me ljudi iza mene nastavili gurati, zatim je još ljudi palo i nekako su se nagomilali jedno na drugo. Vrištao sam na ljude koji su me gurali: 'Nemojte gurati! Ljudi su pali' - rekao je 30-godišnji student iz Seula.

Jedna je žena rekla da je njezina kći, izvučena iz gužve, preživjela nakon što je bila zarobljena više od sat vremena.

Moon, mladić koji je bio svjedok događaja, rekao je da su ljudi sami dodatno zakomplicirali stanje pokušavajući pomoći prijateljima.

Foto: KIM HONG-JI/REUTERS

- Bilo je ljudi koji su pokušali nasilno prijeći policijsku liniju govoreći da tamo imaju prijatelje, ali policija ih je odvlačila - rekao je Moon.

Vlasti su predviđale da će se na zabavama okupiti do 100.000 ljudi, prvi put bez većih ograničenja povezanih s covidom-19 od početka pandemije 2020.

Prema svjedocima činilo se da u gomilama nema mnogo policije.

- Mnogo se ljudi okupi za Noć vještica svake godine, ali sinoć ih je bilo baš toliko, neusporedivo više nego prije covida, pa nisam mogla razaznati tko je policija, a tko nije u toj gomili - rekla je žena u 20-ima koja je rekla da živi u susjedstvu, ali je odbila reći svoje ime.

Osobne stvari i drugi predmeti bili su razbacani po cijelom području, a vatrogasci su oživljavali ljude koji su ležali na ulici, dok se policija borila da zadrži gomilu, pokazuju snimke na društvenim mrežama.

Foto: YONHAP/REUTERS

- Uspio sam pobjeći s mjesta događaja. Da sam tamo ostao još samo nekoliko minuta, ne bih se izvukao, već bih tamo umro - , rekao je maturant.

