REPORTAŽA S PAKLINSKIH OTOKA PLUS+

Kroz 220 godina su napravili mali raj na otoku, a sada su im došli bageri: 'Žele nas otjerati'

Piše Ivan Pandžić,
Kroz 220 godina su napravili mali raj na otoku, a sada su im došli bageri: 'Žele nas otjerati'

Jednima padaju terase, drugi dobili dozvole za vile, treći digli bespravne kuće, a i državna tvrtka gradila bez dozvola: 'Ne mogu uopće komentirati ovu razinu državne gluposti i privatne zločestoće' kaže Meneghello

Ne znam što je cilj ovoga osim da nas otjeraju odavde nakon što je obitelj 220 godina uređivala ovaj otok i s njim živjela - kaže nam Pave Meneghello.

FOTO Na današnji dan rođen je Milan Bandić: Kuhao je, pekao, kopao, padao po snijegu...
FOTO Na današnji dan rođen je Milan Bandić: Kuhao je, pekao, kopao, padao po snijegu...

U Grudama je na današnji dan 1955. godine rođen Milan Bandić. Zagrebom je vladao gotovo 20 godina, bio je kandidat za predsjednika, povremeni stanovnik Remetinca... Stalno je ponavljao 'idemo delati'. Kuhao je, pekao, igrao nogomet, stolni tenis, košarku... Kopao je kanale, čisto snijeg, uživao u trčanju. Preminuo je 28. veljače 2021. godine od srčanog udara. Prisjetite se njegovih legendarnih fotografija.
Thompson na trenutak prekinuo koncert u Osijeku: 'Molim vas, nemojte to raditi. Opasno je!'
Thompson na trenutak prekinuo koncert u Osijeku: 'Molim vas, nemojte to raditi. Opasno je!'

Zamolio je publiku za oprez, zahvalio im na razumijevanju i dao znak bendu da krenu ispočetka s pjesmom
Nova pravila za smještaj stranih radnika: Evo koliko ih može biti u kući i kada neće moći u zgradu
Nova pravila za smještaj stranih radnika: Evo koliko ih može biti u kući i kada neće moći u zgradu

Dosad su uvjeti za smještaj stranih radnika bili prilično općeniti, što je rezultiralo brojnim slučajevima smještaja desetaka stranih radnika u neadekvatnim prostorima, kućama i stanovima. Sada se detaljno regulira

