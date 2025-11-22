Jednima padaju terase, drugi dobili dozvole za vile, treći digli bespravne kuće, a i državna tvrtka gradila bez dozvola: 'Ne mogu uopće komentirati ovu razinu državne gluposti i privatne zločestoće' kaže Meneghello
REPORTAŽA S PAKLINSKIH OTOKA PLUS+
Kroz 220 godina su napravili mali raj na otoku, a sada su im došli bageri: 'Žele nas otjerati'
Čitanje članka: 6 min
Ne znam što je cilj ovoga osim da nas otjeraju odavde nakon što je obitelj 220 godina uređivala ovaj otok i s njim živjela - kaže nam Pave Meneghello.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku