<p>U splitskoj Zračnoj i Trajektnoj luci ovog vikenda, drugog u srpnju, prometuje oko 45.000 putnika, što je u okolnostima pandemije koronavirusa, rekordan ovogodišnji turistički promet za vikend.</p><p>- Jučer i danas do ponoći u splitskoj Zračnoj luci imat ćemo 125 slijetanja i isto toliko uzlijetanja komercijalnih i privatnih zrakoplova, koji će u dolasku i odlasku prevesti oko 15.000 putnika što je u okolnostima epidemije koronavirus najveći promet tijekom jednog vikenda ove godine - rekao je za Hinu Mate Melvan, voditelj Službe za prihvat i otpreme u splitskoj Zračnoj luci.</p><p>- To je oko 25 posto od ostvarenog prometa u usporedbi s drugim srpanjskim vikendom lani, ali s obzirom na epidemiološke okolnosti, to je pozitivan tren. Jer u prvih šest mjeseci ove godine u splitskoj Zračnoj luci ostvareno je samo 10 posto prometa u usporedbi s lanjskim prvim polugodištem - dodao je.</p><p>- U srpnju ove godine je do sada u splitskoj Zračnoj luci angažirano 30 avioprijevoznika koji lete na 45 međunarodnih linija - kazao je Melvan.</p><p>Očekuje da će se do kraja srpnja u splitskoj Zračnoj luci povećati broj avioprijevoznika i broj putnika.</p><p> - Vjerujemo da će do kraj srpnja kroz našu Zračnu luku prometovati oko 150.000 putnika, što je oko jedne petine lanjskog ukupnog prometa u srpnju, ali s obzirom na okolnosti epidemije koronavirusa, mi smo zadovoljni ovakvim prometom. Zapravo, možemo reći da imamo 'novu normalnu sezonu' u epidemiološkim okolnostima - istaknuo je Melvan.</p><p>Podsjetio je da je u splitskoj Zračnoj luci obavezno nošenje zaštitnih maski, te prakticiranje socijalne distance i korištenje dezinfekcijskog sredstva za ruke. Ističe da su gosti koji dolaze u splitsku Zračnu luku, disciplinirani i pridržavaju se tih epidemioloških mjera.</p><p>Voditeljica “Jadrolinijine” agencije u Splitu, Jelena Ivulić, izjavila je za Hinu da će ovog vikenda kroz splitsku Trajektnu luku prometovati oko 30.000 putnika i 7.000 vozila, što je oko 40 posto prometa u usporedbi s lanjskim prometom drugog vikenda u srpnju, ali je rekordan ovogodišnji vikend promet.</p><p>- Kroz splitsku Trajektnu luku ovog vikenda najviše prometuju gosti iz Slovenije i Njemačke, a najviše se putuje na otok Brač, pa smo u subotu morali uvesti dvije izvanredne trajektne linije do Supetra na Braču - kazala je Ivulić.</p><p>I ona je ocijenila da je obzirom na epidemiološke okolnosti promet u splitskoj Trajektnoj luci zadovoljavajući.</p>