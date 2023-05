Kroz svemir na drugi kraj svijeta: Posebnim avionom od Londona do Sydneyja za 2 sata

Od Londona u Velikoj Britaniji do Sydneya u Australiji let običnim zrakoplovima traje nešto kraće od jednoga dana - 22 sata. Kroz deset godina taj let mogao bi trajati samo dva sata, ako se ostvare ambiciozni planovi i inovacije u transportu putnika, vjeruju stručnjaci. Naime, već nekoliko kompanija, nakon što su razvile putovanje u svemir u turističke i istraživačke svrhe, radi i na posebnim zrakoplovima koji bi na drugi kraj svijeta ljude prevozile puno brže nego što to mogu napraviti obični zrakoplovi. Putnici bi tako bili lansirani u svemir na letjelicama poput Dream Chasera ili VSS Imaginea tvrtke Virgin Galactic. Letjeli bi potom kroz svemir i u vrlo brzom roku došli na drugi kraj svijeta.

Međutim, za takve letove bi putnici morali istrpjeti dosta jake G-sile prilikom uzlijetanja i slijetanja. Uz to, na ovakvim letovima ne bi bilo uklanjanja pojaseva jer bi dobar dio leta provodili bez sile teže. Stručnjaci su već napravili studije utjecaja takvih sila na putnike i zaključili da bi se mogli nositi s jakim G-silama, ali da bi moglo biti problematičnih psiholoških utjecaja.

17.000

kilometara dugačak je let između Londona i Sydneya. Običnim avionom let traje 22 sata

100

kilometara izna tla prolazile bi posebne letjelice za svemirsko putovanje na drugi kraj svijeta

17h 3 min

dosadašnji je najkraći let između Londona i Sydneya. Postavio ga je Concorde 1985.

