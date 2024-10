Krš i lom u Osijeku: U nesreći oštećena tri auta, dvije fasade i dva znaka. Imao 1,97 promila!

Na križanju Čvrsničke i Kozjačke ulice u Osijeku jučer je oko 5 sati ujutro došlo do prometne nesreće u kojoj nije bilo ozlijeđenih osoba, ali su oštećena tri vozila, dva prometna znaka i dvije fasade. Nesreću je izazvao mladić (25) koji je imao čak 1,97 promila.

On je vozio auto belomanastirskih registracija u Čvrsničkoj ulici, ali nije prilagodio brzinu te se zabio u zadnji dio auta kojim je upravljao 28-godišnjak sa 1,55 promila. Od siline udara automobil je odbačen na dva prometna znaka, a zatim i na fasade dvije kuće u Čvrsničkoj ulici.

Mladić (25) nakon sudara s vozilom ispred sebe počeo je voziti unazad te je udario i u parkirani automobil osječkih registracija. Oba vozača su nakon prometne nesreće napustila mjesto nesreće, a po pronalasku su uhićeni i privedeni dežurnoj sutkinji Prekršajnog odjela Općinskog suda u Osijeku. Nakon saslušanja pušteni su na slobodu.

Za izazivanje prometne nesreće predviđena je ukupna novčana kazna u fiksnom iznosu od 390 eura. Za prekršaj vožnje pod utjecajem alkohola u koncentraciji iznad 1,50 promila predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 2.650 eura ili kazna zatvora od 60 dana, najveća zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju do 12 mjeseci i do 6 negativna prekršajna boda. Za udaljenje s mjesta događaja prometne nesreće predviđena je maksimalna novčana kazna u iznosu do 920 eura, najveća zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima "B" kategorije u trajanju do 6 mjeseci i do 3 boda.