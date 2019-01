Krstičević 'pukao': Zgrabio je maketu aviona i bacio na pod!

Na aktualnom prijepodnevu u srijedu SDP-ov Franko Vidović govorio je o propaloj nabavci borbenih zrakoplova F-16 Barak.

Vidović je upitao premijera Plenkovića kako misli krenuti u novi natječaj bez da se polože računi tz ovaj, te da zatraži političku odgovornost potpredsjednika Vlade i ministra Damira Krstičevića. Ustvrdio je da su Hrvatsku izložili međunarodnoj blamaži i ugrozili obrambenu sposobnost hrvatske vojske.

Naveo je kako je i predsjednica nedavno ustvrdila da lete samo tri MIG-a.

Premijer je odbacio teze da je ugrožena nacionalna sigurnost.

- To je isfabricirana teza koja je netočna - ustvrdio je Plenković.

Vidović je ispod stola izvadio makete aviona borbenih aviona F-14 i F-15 i poručio premijeru i ministru da su to jedini avioni koje mogu nabaviti. Osobno ih je išao uručiti premijeru i ministru Krstičeviću.

- Evo možete se u miru s njima igrati bez ikakve odgovornosti - rekao je Vidović.

Ministar i potpredsjednik Vlade Krstičević ustao je i ljutito bacio kutiju na pod.

Navodno je Krstičević pritom Vidoviću rekao: 'Goni se ti i ovo!'

Predsjednik Sabora zamolio ga je da se smiri.

Krstičević novinarima: Ja sam ratnik! To je bilo poniženje

Nakon incidenta, Krstičević se obratio novinarima izvan sabornice.

- Bio sam vrlo smiren, ali morate biti svjesni da sam ratni general i sada sam ministar obrane. Što se tiče ovog projekta, učinio sam sve! Dvije godine smo vrlo intenzivno vodili projekt i sve smo učinili da hrvatska vojska dobije avion koji zaslužuje. I sad nakon toga svega dođe ti netko da se izruguje. Za nečiji rad! Dvije godine žestokog rada. I dođe ti netko bez ikakvog poštivanja, da meni stavi tu maketu. Je l' se to trebalo dogoditi? Moja reakcija nije bila način, ali morate razumjeti, ja sam ratnik i tražim od svojih ljudi najbolje i vjerujte mi da je u ovom procesu Hrvatska sve učinila da riješi ovaj problem - hrvatsko zrakoplovstvo, koje je bitno za Hrvatsku. Mnogi ne žele uspjeh jer to jača Hrvatsku, ali lako je kritizirati - rekao je Krstičević.

Tvrdi da se protiv njega vode kampanje.

- Šutio sam cijelo vrijeme, ali i ja sam čovjek. Za mene nije legitimno da mi se donosi i uručuje maketa. To je poniženje, to nije sportski, tako se ne radi sa vojnikom, ja sam bivši vojnik, ja to Vidoviću ne bih nikad napravio. Ne bih nikad donio SDP-u maketu MiG-a 21. Ja ne tražim opravdanje. Imali smo veliki pritisak i želju da se to pitanje konačno riješi, to su isto činjenice. Fokusiran sam na ovaj proces i na jačanje hrvatske vojske, naši časnici rade vrlo intenzivno, dobili smo puno novih sposobnosti. Odradili smo sve, u ovom koraku nismo uspjeli, ali idemo dalje - kazao je.

Naveo je kako je od početka procesa bilo jako puno komunikacije između SAD-a, Hrvatske i Izraela.

- Razmijenjeno je jako puno mailova po svim razinama, već sam rekao 1000 mailova, to nije bila jednostavna priča. Postavljali smo jako puno pitanja, bilo je puno izazova i problema, puno elemenata koje smo upravo kroz komunikaciju rješavali - kazao je.

Na pitanje osjeća li se kao uteg ove Vlade, ministar je postavio kontrapitanja: 'Zašto? Zato što jačam hrvatsku vojsku i dobivamo nove sposobnosti? Zar sam trebao izabrati ponudu koja je bila lošija?'

- Bilo je jasno javno otvaranje ponude, svaka država je prezentirala svoju ponudu. Svi su vidjeli tko je što ponudio, vidjele su se cijene, tko što nudi. Nitko nije mogao ni na koji način utjecati. Izrael je imao najbolju ponudu - kazao je Krstičević.

- Imam li podršku premijera? To trebate pitati njega - zaključio je.

