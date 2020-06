Krstičević se povlači iz politike: Ja sam svoje dao. Dosta je bilo

Plenković nema razloga biti razočaran, ima jako puno ljudi koji mogu biti na listi. Ja ću dati doprinos koliko mogu, rekao je donedavni ministar obrane Damir Krstičević dan uoči predaje kandidacijskih lista

<p>Mislim da je dosta. Ima mlađih ljudi, ti dečki zaslužuju biti na listi. Priča Sabora me ne zanima. Dao sam koliko sam mogao, prije svega u ratu, kad je bilo najteže, kao ratni zapovjednik Četvrte gardijske brigade, iza toga u zadnje tri i pol, četiri godine kao ministar obrane, rekao je <strong>Damir Krstičević</strong> (50).</p><p>Donedavni ministar obrane u Vladi <strong>Andreja Plenkovića</strong> tako je, na sam dan zaključenja izbornih lista, presjekao i odlučio da se neće natjecati za saborski mandat na predstojećim izborima. Ali da se više neće ni aktivno baviti politikom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Krstičević dao ostavku nakon pada aviona</strong></p><p>- Napravili smo jako puno na jačanju hrvatske vojske, puno je jača nego što je bila 2014. Idu sad izbori, ja sam tu, u timu Andreja Plenkovića, dat ću doprinos tu koliko mogu na idućim izborima - rekao je Beroš ispred središnjice HDZ-a.</p><p>Listu će u 10. izbornoj jedinici nositi ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> koji ima Krstičevićevu potporu.</p><p>- Ministar Beroš je moj prijatelj, čovjek koji je sjajno odradio posao u situaciji s COVID-om 19. Razgovaramo, i danas ćemo popiti kavu i mislim da će napraviti sjajan rezultat u 10. izbornoj jedinici. Ima moju punu potporu - rekao je.</p><p>Plenković ga je, unatoč ostavci nakon pada školskog aviona početkom svibnja, htio vidjeti u novoj izbornoj utrci. No nije ga poslušao.</p><p>- Nema razloga Plenković biti razočaran. Ima jako puno ljudi koji mogu biti na listi. Imamo primjer Zvonimira Mršića koji nije na listi, a pomaže SDP-u - rekao je Krstičević i zaključio:</p><p>- Što se tiče aktivne politike, ja sam svoje dao, ima mlađih ljudi. Bih li opet bio u Vladi? To je sve nebitno, najbitnije je da se stranka fokusira na program i da se to sve skupa ljudima iskomunicira. Hrvatskoj treba jaka, kompaktna Vlada. Situacija je složena i mislim da će ljudi izabrati ono što je najbolje. Mislim da je Andrej Plenković sa svojim timom napravio puno korisnoga za Hrvatsku. Jasno da je ostalo jako puno posla. Vjerujem da s iskustvom i sposobnostima može Hrvatsku učiniti još boljom i kvalitetnijom.</p>