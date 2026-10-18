Krstulović Opara o Torcidi: Nisu osuđeni, a objavljuju se imena

Policija je danas medijima poslala priopćenje s fotografijama navijača iz Torcidinog kortea osumnjičenih za počinjenje kaznenog djela javnog poticanja na nasilje. Reagirao je bivši gradonačelnik Splita Andro Krstulović Opara...

'Objavom fotografija ljudi koje traži policija zbog nereda/neukusnih i neprihvatljivih uzvika prije i za vrijeme utakmice u Splitu, uspostavljaju se novi opasni standardi u javnom prostoru.

Oni nisu osuđeni, ali im se slike i imena objavljuju! A ova objava je de facto tjeralica. Neprihvatljivo!

Da bude odmah jasno: odmah po primitku vijesti o pronacističkim i antižidovskim uzvicima sam jasno i javno osudio ista, a i sada osuđujem takvo ponašanje.

No, to ne znači da odobravam moguću hajku na osumnjičene. Ako je to novi uspostavljeni standard, onda ubuduće očekujem slike raznih Šinceka i svih okolo njih kao i brojnih drugih osumnjičenika i optuženika. Naravno da ironiziram, ali ujedno i ukazujem na neprihvatljivost ovog i ovakvog postupka.

Netko se ozbiljno ruga s procedurom i regulama. Netko si uzima za pravo suditi prije dovršene istrage, optužnice i suđenja.

Nije dobro!', poručio je.