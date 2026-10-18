Njihova mržnja mogla bi dovesti i do velike tragedije! Na sudu su se branili šutnjom, dio još bježi

Danima splitska policija intenzivno traga za devet muškaraca koji su bili na čelu sramotne povorke Torcide uoči dugo iščekivane utakmice Hajduka i Ajaxa. U subotu kasno navečer pred dežurnog suca stigli su oni koje je policija uspjela uhititi nakon karusela koji je, umjesto nogometne strasti i navijačkog zajedništva, poslao sramotne poruke. Sud je odredio istražni zatvor osumnjičenima za javno poticanje na nasilje i mržnju, a potraga za onima koji su, prema sumnjama istražitelja, predvodili uzvikivanje parola i dalje traje.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Prema informacijama kojima raspolažu 24sata, sudac istrage kao ključne razloge za određivanje istražnog zatvora naveo je opasnost od ponavljanja djela, a za dio osumnjičenika i opasnost od bijega.

Među onima za kojima tragaju, kako smo doznali, je i Stipe Lekić, bivši tajnik Torcide, kojeg povezuju s predvođenjem povorke u kojoj su zazivali Hitlera i slavili Auschwitz.

Sud je osnovanu sumnju temeljio na prijavi policije, izvješćima o uhićenjima, snimkama povorke i ostaloj dokumentaciji. Svi su identificirani kao sudionici okupljanja 15. listopada 2026., prije utakmice Hajduka i nizozemskog Ajaxa. Prema sudskoj ocjeni, tijekom kortea izvikivali su poruke mržnje usmjerene prema židovskom narodu.

Kako doznajemo iz izvora bliskih istrazi, sud je posebnu pozornost posvetio intenzitetu iskazane mržnje, okolnostima okupljanja i ulozi pojedinih osumnjičenika. Problematičnim je ocijenjeno to što se sve događalo tijekom javnog okupljanja navijačke skupine Torcida, na kojem se okupilo više tisuća navijača. Prema informacijama iz istrage, sporne poruke nisu bile tek izolirani ispadi pojedinaca. Snimke priložene spisu pokazuju da su se gotovo svi osumnjičenici nalazili u prvim redovima povorke, odakle su predvodili navijanje.

Upravo aktivna uloga osumnjičenika, masovnost uzvikivanja i intenzitet mržnje bili su među važnim okolnostima u procjeni opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Sud je, prema našim saznanjima, upozorio i na širi problem dugogodišnjeg toleriranja agresivnih te mržnjom obilježenih povika na nogometnim stadionima. Vrijeđanje, agresija i neprijateljstvo prema suparničkim navijačima, ali i poruke koje prelaze granice navijačkog prepucavanja, godinama se pojavljuju kao dio nogometne svakodnevice.

Takva je praksa, prema ocjeni suda, postupno stvarala dojam da je riječ o uobičajenoj kulisi utakmica. Slični povici, navodi se, mogli su se čuti i na ranijim Hajdukovim susretima, ali takvi slučajevi uglavnom nisu bili procesuirani. Izostanak odlučnijih reakcija i sankcija mogao je pridonijeti eskalaciji, koja je sada došla u središte pozornosti javnosti.

Sud je, prema informacijama iz istrage, upozorio da dugotrajno toleriranje takvog ponašanja može dovesti do ozbiljnijih posljedica, pa i tragedije. Poruka je jasna: govor mržnje zahtijeva odlučnu reakciju bez obzira na to tko ga izgovara, koliko je ljudi okupljeno i kakav status uživa skupina iz koje dolazi.

Pri odlučivanju o istražnom zatvoru uzeto je u obzir i to da je većina osumnjičenika ranije kazneno ili prekršajno osuđivana. Sud je, prema informacijama iz postupka, zaključio da se svrha istražnog zatvora ne bi mogla postići blažim mjerama. Za desetoricu okrivljenika: Leonarda Vučka, Antu Šarića, Roka Šalova, Dominika Lelija, Denisa Šipića, Matu Tešiju, Josipa Gnječa, Stipu Boticu, Antu Stipetića i Stipu Lekića, utvrđena je i opasnost od bijega jer se nisu nalazili na raspolaganju pravosudnim tijelima.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Prve snimke uhićenja zbog sramote u Splitu, jedan od torcidaša vikao: 'Leđa me bole' | Video: Dalmatinski portal

Prijedlog za istražni zatvor odbijen je za M. F., koji se već nalazi na izdržavanju zatvorske kazne. Prema informacijama sa suda, osumnjičenici koji su dovedeni na ispitivanje uglavnom su se branili šutnjom, dok je jedan iznio kratku obranu. Gotovo svi, kako nam je potvrđeno, imaju dosjee, a neki su već osuđivani i za teška kaznena djela. Jedan od prijavljenih torcidaša prije je dobio šest godina zatvora zbog trgovine drogom.

U međuvremenu, splitska policija nastavlja analizirati snimke i druge dostupne podatke kako bi identificirala sve sudionike mimohoda. Policijski službenici PU splitsko-dalmatinske u petak su podnijeli kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu protiv 14 osoba zbog sumnje na javno poticanje na nasilje i mržnju. U tom je trenutku pet ljudi bilo dostupno policiji, a za devet njih su tragali. Za prijavljene osobe sudac istrage odredio je istražni zatvor, a dostupni osumnjičenici predani su u zatvor. One koji su u bijegu privest će nakon što ih pronađu.

Policija je potom utvrdila osnovanu sumnju da je u korteu sudjelovalo još šest ljudi protiv kojih je najavila podnošenje kaznene prijave. Jedan od njih uhićen je i nalazi se na kriminalističkom istraživanju, nakon čega bi u zakonskom roku trebao biti predan pritvorskom nadzorniku.

Na službenim stranicama objavljene su fotografije devet muškaraca za kojima tragaju zbog sudjelovanja u korteu obilježenom antisemitskim i nacističkim parolama. Građani koji ih prepoznaju pozvani su da informacije dostave policiji.

U nedjelju se oglasila i Torcida. Tvrde da je od navijačkog prepucavanja s navijačima Ajaxa, uz pomoć medija, stvoren nacionalni skandal te optužuju novinare za izvještavanje bez razumijevanja konteksta. Medije su prozvali zbog, kako navode, poticanja javnog linča i izlaganja pojedinaca sramoćenju. U priopćenju ističu da se država, dok se afere nižu, a problemi poput korupcije i otpada gomilaju, usredotočila na privođenja, pretrese i progon navijača. Brzinu policijske i pravosudne reakcije prikazuju kao dokaz da institucije mogu djelovati učinkovito kad za to postoji politička volja i pritisak javnosti. Svoje povike opisali su kao navijačko prepucavanje. Podsjetimo, uzvikivali su “Gazi Židove”, Ustaj, Adolfe” te pjevali “Ana Frank nije svetica, već je ona k**va židovska”. 