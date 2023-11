Krtice iz PNUSKOK-a zbog primanja mita osudili su na dvije, tri i 3,5 godine zatvora

Troje bivših zaposlenika elitne policijske skupine za razbijanje organiziranog kriminala i korupcije je 11 godina nakon skandala koji je potresao policiju nepravomoćno osuđen na Županijskom sudu u Zagrebu.

Svatko od njih po pravomoćnosti presude mora platiti 3000 eura sudskih troškova.

Selma Abadžić nepravomoćno je zbog primanja mita osuđena na dvije godine zatvora, Marko Svalina na 3,5 godine, a Tomislav Jurkić na tri godine zatvora. Selmu Abadžić terete da je u travnju i svibnju 2011 , kao policijska službenica PNUSKOK-a, izvijestila Vjekoslava Drnića o rezultatima kriminalističkog istraživanja u predmetu PNUSKOK-a u svezi izgradnje druge B faze autoceste Rijeka-Zagreb.

Radilo se o predmetu za koji je bila zadužena. Drnića je izvijestila i da će 2. svibnja 2011. biti uhićeni Zlatko Korpar i Slaven Žužul i da je u istom predmetu osumnjičenik Jurica Prskalo, a zatim je Mlinaru, u zamjenu za određenu novčanu nagradu koju joj je obećao posredstvom Vjekoslava Drnića i Rudolfa Krpine, posredstvom Drnića, dostavila kaznenu prijavu i njezine priloge.

Sve za građevinski materijal!

Svalina je pak za obećanje, koje mu je posredstvom Rudolfa Krpine i Vjekoslava Drnića, dao Igor Mlinar, da će mu biti plaćen građevinski materijal za izgradnju obiteljske kuće u kojoj stanuje neovlaštenim osobama tijekom ljeta 2012. dao podatke o sadržaju i kriminalističkim istraživanjima i primjerke povjerljive službene dokumentacije iz OA Jež i OA Bijelo.

Također je na traženje Igora Mlinara izvršio provjere jesu li Stipe Barišić, Damir Ivić, Željko Biloš te Josip Petrović i osobe od njihova interesa subjekti primjene posebnih dokaznih radnji. Utvrdio je da se posebne dokazne radnje provode protiv Biloša i njegove supruge te je o tome putem Vjekoslava Drnića i Rudolfa Krpine izvijestio Mlinara i Rajića.

Jerkić je pak kao policijski službenik ravnateljstva policije, PNUSKOK-a, Službe gospodarskog kriminaliteta u zamjenu za obećanje pomoći oko zapošljavanja nepoznate ženske osobe i napredovanja u službi Drniću davao podatke o krim istraživanju o nezakonitostima u poslovanju u URIHO-a, na sticku mu je predao presnimljenu radnu verziju dokumenta PNUSKOK-a naziva Strateške prosudbe o nositeljima organiziranog kriminaliteta u RH te podatke iz istraživanja sumnje na zloporabu položaja i ovlasti kao i pranje novca s međunarodnim elementom u poslovanju Nove KMB Maribor, KBM Projekta, Okusa mora, Adrija gradnje i druge.

"Olakotno je to što top policajci nisu osuđivani"

Odlučujući o visini kazne sudsko vijeće olakotnim im je cijenilo neosuđivanost ( svo troje su bili visokorangirani policajci) te protok vremena od počinjenja kaznenih djela. Svalini je olakotno cijenjena i činjenica što je otac troje malodobne djece o kojoj skrbi, a Jerkiću narušeno zdravlje. Sud je otegotnim cijenio to što je Abadžić zaposlenica PNUSKOK-a i diplomirana pravnica.

- Osim što je svojim postupanjem narušila osobni integritet narušila je i ugled svojih kolega te kod građana izazvala nepovjerenje u pravosudni sustav- rekla je sutkinja Irena Kvaternik obrazlažući presudu.

Svalini je otegotna okolnost to što je informacije prodavao kao zaposlenik PNUSKOK-a te što je to napravio u tri navrata, a Jerkiću koji je zaposlen u ravnateljstvu policije što je također to napravio u tri navrata i što je diplomirani pravnik.

Podsjećamo, prvooptuženi u ovom postupku bio je Vlado Rajić, kum ubijenoga Vinka Žuljevića Klice. Prema USKOK-ovoj optužnici on je s Igorom Mlinarom bio jedna od ključnih karika ovog lanca, posrednik između korumpiranih policajaca i poduzetnika koji su trgovali informacijama. Vlado Rajić nagodio se s USKOK-om na djelomičnu uvjetnu kaznu od 18 mjeseci zatvora. U zatvor je trebao na 10 mjeseci, a preostalih osam neće morati u zatvor ako u sljedećih pet godina ne počini novo kazneno djelo. Pored toga morao je platiti i 400.000 kuna sporedne novčane kazne te 40.000 kuna sudskih troškova.

Drugooptuženi Igor Mlinar također je priznao je da je organizirao i vodio zločinačko udruženje za što je kažnjen s 11 mjeseci zatvora. Priznao je i davanje mita u sastavu zločinačkog udruženja za što je kažnjen s devet mjeseci zatvora, a za poticanje na zloporabu položaja i ovlasti u sastavu zločinačkog udruženja dobio je devet mjeseci zatvora. Kako je jedinstvena kazna uvijek manja od zbroja pojedinačnih osuđen je na djelomičnu uvjetnu kaznu od dvije godine zatvora. Od toga će 10 mjeseci morati provesti iza rešetaka, o ostatak kazne od 14 mjeseci na slobodi ako u sljedećih pet godina ne počini novo kazneno djelo. Pored toga mora platiti i sporednu novčanu kaznu od 400.000 kuna te 8000 kuna sudskih troškova.

Osječanin Damir Ivić i Stipe Barišić Moljac iz Čepina također su se nagodili. No na uvjetne kazne od 10 mjeseci zatvora s rokom kušnje od tri godine. Svaki mora platiti po 9000 kuna sudskih troškova. Osječki poduzetnik Željko Biloš i Josip Petrović ( koji je preminuo), naftni konzultant MOL-a poznat iz afere Konzultantica, sporazumjeli su se na kazne od osam mjeseci uvjetno s rokom kušnje od tri godine. Moraju platiti po 10.000 kuna sudskih troškova svaki.

Drnić preminuo tijekom suđenja

Bivši policajac Branko Damjanović osuđen je zbog primanja mita na 11 mjeseci zatvora uvjetno na četiri godine. Znači da neće u zatvor ako u sljedeće četiri godine ne počini novi kazneno djelo. Njemu je izrečena i sigurnosna mjera zabrane obavljanja dužnosti ili djelatnosti u državnim ili javnim ustanovama na razdoblje od pet godina. Damjanović mora platiti 7000 kuna sudskih troškova.

Vjekoslav Drnić, jedan od optuženih policajaca, koji je prema optužnici, bio spona između korumpiranih bivšeg djelatnika PNUSKOK-a i poduzetnika, koji su za usluge ili novac kupovali informacije iz najtajnijih istraga, preminuo je tijekom suđenja.