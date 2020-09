Krunoslav Capak: Cjepivo protiv gripe stiže krajem listopada

<p>Dolazak cjepiva protiv gripe očekuje se u drugom tjednu desetog mjeseca. Tako imamo čvrsto obećanje i takav nam je ugovor s dobavljačem i odmah će krenuti distribucija i cijepljenje, izjavio je <strong>Krunoslav Capak p</strong>ovodom obilježavanja Svjetskog dana ljekarnika. </p><p>Izjavio je kako ljekarnici u svom kurikulumu obrazovanja nemaju cijepljenje pa ne mogu cijepiti, ali da su ostvarili suradnju s liječnicima primarne zaštite, gdje u pojedinim ljekarnama, koje imaju prostora za to, liječnih primarne zaštite može doći i cijepiti pacijente.</p><p> - Ove godine će cijena cjepiva u ljekarni biti 95 kuna - rekao je Capak te dodao kako će se pacijenti moći cijepiti u ljekarnama u kojima za to postoje uvjeti, prenosi <strong><a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a557541/Koliko-kosta-cjepivo-protiv-gripe.html">N1. </a></strong></p><p>- Nemaju sve ljekarne prostorne uvjete za to, ali one koje imaju, teže pronađu nekoga tko bi cijepio. Imali smo upit ljekarni da to naši epidemiolozi rade izvan radnog vremena, ali zbog epidemije koronavirusa mi ne možemo preuzeti nove poslove, pa smo im preporučili da se povežu s liječnicima školske i sveučilišne medicine ili da nastave suradnju s liječnicima primarne zaštite - rekao je Capak.</p>