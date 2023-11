Capak o piću Prime: 'Sadrži tvar koja nije dozvoljena u EU pa ga Inspektorat ima pravo povući'

Sastanak s Državnim inspektoratom i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, vezano uz energetska pića i nikotinske vrećice održan je danas u Ministarstvu zdravstva. Nakon čega su se obratili ministar zdravstva Vili Beroš, glavni državni inspektor Andrija Mikulić i ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak, piše Večernji list.

- Već neko vrijeme izloženi smo određenim štetnim tvarima u vidu energetskih pića. Pojedine zemlje ih zabranjuju. Zahvaljujem Inspektoratu koji analiza preparate. Izloženi smo i štetnom utjecaju nikotinskih vrećica. Također, konzumiraju ih najmlađi - rekao je Beroš uvodno.

- Na tržištu postoje proizvodi s vrlo visokim sadržajem nikotina. Njihov sadržaj može biti 20 do 50 mg. Dvije i pol kutije cigareta su 50 mg. Možete zamisliti što će se dogoditi školarcu ako to stavi u usta. Tu smo da ograničimo mogućnost konzumacije tih proizvoda, posebno oko škola - dodao je te naveo kako su tijekom dana objavljene i preporuke HZJZ-a. Također, kaže kako se provode inspekcijski nadzori energetskih pića.

- Cilj nam je onemogućiti internetsko trgovanje takvim proizvodima. Tražimo pravnu mogućnost da ograničimo upotrebe proizvoda štetnih za zdravlje građana - ističe Beroš.

Krunoslav Capak osvrnuo se na energetska pića te kazao: "U svijetu i kod nas, temeljen znanstvenih podataka, već dugo se postavljaju ograničenja. Tako i mi imamo natpise na energetskim pića da se ne preporučuju djeci, mladića i trudnicama. Imamo veći porez. Međutim, to se pokazuje kao nedovoljno. Radi se da se pronađu zakonska rješenja. Ide se u tom smjeru da se proizvodi ograniče".

Govoreći o energetskom piću Prime, kojeg je Slovenija zabranila, rekao je da ono sadrži tvar koja nije dopuštena u bezalkoholnim pićima u Europskoj uniji.

- To daje osnovu Državnom inspektoratu da, kada vidi proizvod na deklaraciji, povuče proizvode - navodi Capak.

Govoreći o nikotinskim vrećicama, kaže: "To je jedan novi proizvod, o njemu se već dugo diskutira. Radi se o velikoj količini nikotina. On curi na sluznicu usta. Ne guta se pa ne može biti hrana. Teško je naći zakonsko rješenje, no traži se i sigurno će se naći".

- Krenuli smo odmah u inspekcije nadzora, bili smo kod dva distributera. Jedan je obavljao prodaju putem interneta. Odmah smo izdali rješenje da se tako ne može prodavati. Ako nađemo na hrvatskom tržištu ta energetska pića, s nedozvoljenim sastojcima, idemo u postupak zabrane distribucije i povlačenja - kaže Andrija Mikulić. U šest trgovina, u kojima je dosad obavljen nadzor, piće nije pronađeno. Nadzore će i dalje nastaviti provoditi.