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Kruže lažne SMS poruke u ime dostavne službe GLS

Piše HINA,
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Kruže lažne SMS poruke u ime dostavne službe GLS
Foto: Facebook
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U porukama piše da dostava nije uspjela zbog nepotpunih podataka o adresi te se od primatelja traži da ih ažuriraju kako bi izbjegli povrat paketa pošiljatelju, navodi se u priopćenju

Građanima stižu lažne SMS poruke u kojima se prevaranti predstavljaju kao dostavna služba GLS i putem sumnjivih poveznica traže ažuriranje podataka o dostavi paketa, upozorili su u utorak iz tvrtke GLS Croatia, savjetujući da se takve poveznice ne otvaraju.

U porukama piše da dostava nije uspjela zbog nepotpunih podataka o adresi te se od primatelja traži da ih ažuriraju kako bi izbjegli povrat paketa pošiljatelju, navodi se u priopćenju.

Riječ je o pokušaju internetske prijevare, takozvanom phishingu, čiji je cilj prikupljanje osobnih i drugih osjetljivih podataka građana.

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Lažne poruke mogu se prepoznati po poveznicama koje vode na neslužbene internetske stranice, nepoznatim brojevima pošiljatelja te zahtjevima za unos osobnih podataka ili podataka o bankovnim karticama, ističu iz GLS-a.

Građanima savjetuju da ne unose podatke na neprovjerenim stranicama, a status pošiljaka da provjeravaju isključivo putem službenih kanala, na adresama www.gls-group.com/HR/hr/ i www.pakat.hr.

Oni koji su već unijeli podatke o bankovnoj kartici trebaju odmah kontaktirati svoju banku i slučaj prijaviti nadležnoj policijskoj postaji, poručuju iz GLS-a.

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