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NEVJEROJATNO

Riječanka ostala bez 230.000 eura u kripto prevari

Piše HINA,
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Riječanka ostala bez 230.000 eura u kripto prevari
Foto: Kacper Pempel
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Prema policijskim podacima, 52-godišnjakinja se u ožujku 2026. godine putem društvene mreže prijavila na oglas koji je nudio zaradu putem ulaganja u kripto valute uz početno ulaganje od 250 eura

Bez više od 230.000 eura ostala je 52-godišnjakinja iz Rijeke, nakon što je nepoznatoj osobi uplatila novac putem kripto novčanika, bankovnih računa te aplikacija za prijenos novca, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska.

Prema policijskim podacima, 52-godišnjakinja se u ožujku 2026. godine putem društvene mreže prijavila na oglas koji je nudio zaradu putem ulaganja u kripto valute uz početno ulaganje od 250 eura.

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Nakon što je unijela osobne i kontakt podatke, kontaktiralo ju je više nepoznatih osoba koje su od nje tražile višekratne uplate novca putem kripto valuta, transakcija s bankovnih računa te prijenosa putem servisa za slanje novca.

Na taj način 52-godišnjakinja je oštećena za više od 230.000 eura.

Policija je još jednom apelirala na građane da budu oprezni prilikom ulaganja. "Ne nasjedajte na oglase koji obećavaju brzu i veliku zaradu uz mala ulaganja te nikada ne ustupajte svoje osobne i bankovne podatke neprovjerenim osobama", poručila je policija.

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