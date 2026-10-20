Riječanka ostala bez 230.000 eura u kripto prevari

Bez više od 230.000 eura ostala je 52-godišnjakinja iz Rijeke, nakon što je nepoznatoj osobi uplatila novac putem kripto novčanika, bankovnih računa te aplikacija za prijenos novca, izvijestila je Policijska uprava primorsko-goranska.

Prema policijskim podacima, 52-godišnjakinja se u ožujku 2026. godine putem društvene mreže prijavila na oglas koji je nudio zaradu putem ulaganja u kripto valute uz početno ulaganje od 250 eura.

Nakon što je unijela osobne i kontakt podatke, kontaktiralo ju je više nepoznatih osoba koje su od nje tražile višekratne uplate novca putem kripto valuta, transakcija s bankovnih računa te prijenosa putem servisa za slanje novca.

Na taj način 52-godišnjakinja je oštećena za više od 230.000 eura.

Policija je još jednom apelirala na građane da budu oprezni prilikom ulaganja. "Ne nasjedajte na oglase koji obećavaju brzu i veliku zaradu uz mala ulaganja te nikada ne ustupajte svoje osobne i bankovne podatke neprovjerenim osobama", poručila je policija.