'Kruzer se nije zaustavljao, išao je na nas, vrištali smo...'

Kruzer "MSC Opera" posijao je u nedjelju paniku u Veneciji kada je, sidreći se na terminalu San Basiliju udario u privezanu turističku brodicu. Ozlijeđeno je četvero turista u dobi od 67 i 72 godine.

Jedna od njih je Amerikanka Lynn Balzer koji su otpustili iz bolnice s modricama.

- vidjeli smo kruzer kako ide prema luci. Išao je revno na nas. Mislili smo da će se okrenuti, ali nije. Onda je posada počela vikati da trčimo i da siđemo s broda. Čuli smo sirene. Svi smo vrištali - rekla je Lynn. Ozlijeđena je jedna žena s Novog Zelanda i dvije ozlijeđene žene su iz Australije. Žena (67) ima teže ozljede, a druge dvije lakše.

Lučka kapetanija objavila je da je uzrok udarca kruzera o dok kvar na motorima i otkazivanje komandi dok su ga remorkeri teglili kroz kanal Giudeccu.

Na amaterskim video snimkama objavljenim na Twitteru vide se turisti kako u panici bježe po doku, a neki su u trenutku dramatičnog udarca pali u more. U pozadini se čuju sirene s kruzera.

"Došlo je do kvara na motorima, što je odmah prijavljeno kapetanu broda. Motori su odmah ugašeni, no potisak je bio prejak pa se brod nastavio nekontrolirano kretati prema turističkom brodu udarivši potom u njega i u dok", pojasnio je talijanskim medijima Davide Calderan, voditelj ureda za remorkere koji su brod dovukli do veza.

"Dva su remorkera brod pokušala usporiti pri uplovljavanju, no jedna od sajli koja ih povezuje pod pritiskom je popustila", pojasnio je Calderan.

Nesreća je ponovno potaknula žestoku polemiku o šteti koju Veneciji, lučkome gradu na popisu UNESCO-a, laguni i njezinu krhkome ekosustavu nanose golemi kruzeri koji plove preblizu obali. Konzervatori smatraju da brodovi pridonose ubrzanoj eroziji temelja Venecije.

"Ono što se danas dogodilo potvrda je nečega na što već dulje vrijeme upozoravamo", rekao je talijanski ministar zaštite okoliša Sergio Costa. "Kruzeri ne bi smjeli uplovljavati u kanal Giudeccu. Već mjesecima radimo na tomu da ih premjestimo drugdje i vrlo smo blizu rješenju", dodao je.