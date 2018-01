Krvavi napad u Splitu: Mladića (21) su priveli na ispitivanje

Pred splitskim Županijskim državnim odvjetništvom u 18 sati je krenulo ispitivanje A.O. (21), kojeg je policija prijavila zbog pokušaja ubojstva vršnjaka Mihe Fračeskija zvanog Miho Munja.

Prošlog tjedna je Miho propucan ispred svoje kuće na Škrapama, pogodio ga je jedan metak od tri ispaljena iz BMW-a u prolazu.

Streljivo mu je okrznulo jednu nogu te završilo u potkoljenici druge, no do dolaska u bolnicu Miho je sam nekako izvadio metak i bacio ga u zahodsku školjku. Tako su policiji ostale tek tri čahure pronađene na ulici. Od velike pomoći nije bio ni ranjeni mladić koji je brzo pušten na kućnu njegu jer su u pitanju bile lakše ozljede – Miho Munja naime nije želio surađivati s policijom niti imenovati strijelca. U prvi mah je čak rekao da se sam ozlijedio... No sumnja je odmah pala na A.O., dijelom iz iskaza stanara (hici su odjeknuli mirnim kvartom oko devet sati ujutro), dijelom zahvaljujući ranijim spoznajama istražitelja o svađi dvojice mladića. Kako će proći dokazni materijal pred tužiteljstvom ostaje vidjeti, navodno bi mogla "pasti" kvalifikacija za pokušaj ubojstva, a ostati za pokušaj nanošenja teških tjelesnih ozljeda.

Prijavljeni mladić je inače u svibnju prošle godine već pucao, i to zbog sukoba u prometu. Njegov otac i K. Č. imali su "neslaganja" u prometu, no sve je završilo na verbalnom prepucavanju. To nije bilo dovoljno, smatrao je A.O. koji se s ocem dovezao sat vremena kasnije do Karlovačke ulice gdje je pronašao K.Č. Još jednom je provjerio s ocem jeli u pitanju baš taj mladić, kazali su tada očevici, i potom pucao u noge K.Č., pogodivši ga u list. Prijavljen je za općeopasnu radnju. Ako se pokaže da je i u ovom slučaju potegao pištolj, istražni zatvor bi za A.O. mogao potrajati...