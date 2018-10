Kuća strave: 'Jelenu su tukli, vezali, silovali i iživljavali se...'

Čuli su se krici, dozivanje u pomoć, lomljava i vika, a kada bih pokušao Jeleni dati koru kruha kroz prozor, ona je drhtala i gutala krišom da Mileva i Nenad ne vide. Ako bi saznali, mene bi napadali. Jednom je čak pokušala pobjeći, ali ju je Nenad uhvatio za kosu i dovukao do kuće. Da nisam zvao policiju, Jelena bi do sada sasvim sigurno bila mrtva. Ovako je za Blic ispričao susjed (ime poznato redakciji) koji je prijavio policiji Milevu M. (27) i Nenada P. (35) iz naselja Veliko Polje u beogradskog općini Obrenovac, zbog brutalnog zlostavljanja Jelene V. (28).

Nesretna žena, rodom iz Banata, prema priči susjeda, potječe iz disfunkcionalne obitelji u kojoj je također doživljavala torturu. Kako je "Blic" već pisao, povod za odlazak iz rodnog mjesta bio je upravo sukob sa roditeljima. Jelena je spas pokušala naći kod prijateljice Mileve koja joj je obećala lagodan život i pronalazak posla.

Kako pričaju susjedi, Jelena je jednom odlazila kući, pa se vratila kod monstruoznog para sa kojima je do tada sve funkcioniralo bez trzavica. Bila je, kažu, pedantna i ljubazna prema svima. Međutim, drugi put kada je došla u Veliko Polje polagano je počinjao pakao.

I njihova djeca su zlostavljala Jelenu?

- Prvih pet ili šest mjeseci Mileva, Nenad i Jelena su se lijepo slagali. No, Mileva je postajala sve ljubomornija, počela je maltretirati Jelenu. Kada bi se Nenad suprotstavio, znao je slomiti vitrinu i baciti televizor u raspravi ne dozvoljavajući joj da tuče Jelenu, a Mileva bi prijetila da će ga optužiti za zlostavljanje i ostaviti djecu. Onda se i on pridružio maltretiranju. Najgore od svega je to što su djeca sve to gledala, najstariji među njima je dječak N.P. (10), a nerijetko su i oni bili zlostavljači. Dječak je je čak i urinirao u usta - priča susjed.

Nenad i Mileva imaju četvero djece, tri dječaka i jednu djevojčicu. Oni su sada na sigurnom. Njihov staratelj je postao Nenadov brat koji živi u Beogradu u znatno boljim uvjetima. Prema priči susjeda, i Jelena ima četvero mališana koja su odavno smješteni u dom za nezbrinutu djecu.

'Mileva je Jelenu silovala metlom, čupala joj nokte kliještima, tjerala je da jede izmet...'

Iživljavanje nad Jelenom je trajalo skoro dvije godine. Teško je izdvojiti što je najbrutalnije doživjela u kući užasa. Mileva ju je, kako objašnjava Blicov sugovornik, silovala metlom, čupala nokte kliještima, tjerala je da jede izmet... U trenucima kad se uspjela iskrasti iz kuće prepričavala je susjedima detalje moleći ih za pomoć.

- Znali su urinirati po kruhu i onda joj dati da ga pojede. Spavala je na podu pored peći ili u hodniku često pokrivena samo jednom jaknom. Mileva ju je udarala šakama u rebra, a kada bi joj pozlilo polijevala bi je vodom i nastavljala krvnički tuči. Jednom joj je porezala uho, pa se inficiralo. Bilo je strašno to gledati. Kada je ozlijedila nogu, Mileva je gazila po rani. Dovodili su ljude i primoravali je da ima odnose s njima, a oni su od svakoga uzimali oko 1.000 dinara. Vezivali su joj i ruke i noge lancima. Ma ni pas ne bi trpio to što je ona. Mileva nema dušu, ona je psihopat - priča vidno potreseni susjed za Blic.

Kako dodaje, Mileva i Nenad su 14 godina živjeli u izvanbračnoj zajednici i do prije nekoliko godina nisu imali problema. Sve i da jesu, oni su ostajali skriveni u četiri zida.

'Tjerali su je da prosi po ulicama'

Par iz pakla smislio je još jedan monstruozan način kako iskoristiti Jelenu koja je, uz sve probleme, oboljela i od raka. Budući da nigdje nisu radili, uzimali su joj 12.000 dinara socijalne pomoći koju je primala, a uz to su je tjerali i da prosi.

- Ako se Jelena ne bi vratila bez barem 800 dinara, oni su je znali unakaziti. Jednom su Milevu i nju priveli u policijsku stanicu zbog prosjačenja. Ne znam kako tada nije iskoristila priliku da kaže što sve proživljava. Vjerojatno se bojala. U više navrata mi je rekla: "Gdje god da pobjegnem, ako me nađu - ubit će me". Sjećam se da je jednom pokušala pobjeći, ali ju je Nenad sustigao, uhvatio za kosu i odvukao u kuću - dodaje on.

'Policajci su im upali u tri ujutro. Zatekli su Jelenu u lancima'

Jelenin spasilac pozvao je policiju te noći između 17. i 18. listopada, jer nije više mogao gledati tu torturu. I sam je sa Nenadom više puta ulazio u konflikt pokušavajući zaštititi nesretnu ženu, a isto se događalo i kad je nastojao s njim razgovarati o tome.

- Govorio bi mi da gledam svoja posla i prijetio da će mi smjestiti ako ga prijavim, ali ja nisam mogao više slušati i gledati sve to. Pozvao sam policiju. Upali su u njihovu kuću oko tri sata iza ponoći. Čuli smo buku i vidjeli nekoliko vozila. Policajci su zatekli Jelenu u lancima, uhitili su Nenada i Jelenu, a djecu je ubrzo njegov brat odveo na sigurno. Sretan sam što je pakao konačno završio, jer nitko ne zaslužuje ono što je Jelena preživjela - kazao je susjed za Blic.