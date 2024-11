'Kuhamo 24 sata bez prestanka da kupimo inkubator za bebe. Ljudi pomažu sa svih strana'

Maja Andrić, kuharica i vlasnica obiteljskog restorana konobe Veranda u Orašcu u Dubrovniku, svake godine od 2018., sa svojim suprugom Mirkom i ostalim članovima tima organizira humanitarnu akciju "24h bez kompromisa" u sklopu koje neprekidnim kuhanjem u trajanju 24 sata s početkom u 6 sati ujutro prikupljaju donacije koje usmjeravaju za skrb o najmlađim pacijentima na dječjim odjelima u Općoj bolnici Dubrovnik te za druge potrebite u gradu i županiji.

Tako su Maja, njena obitelj i osoblje koje im je ljetos odradilo sezonu rano jutros u 6 sati u konobi Veranda već krenuli kuhati i prodavati jela kako bi skupili donacije za one najmlađe koje leže u OB Dubrovnik.

- Ovo nam je sedma godina da provodimo akciju. Cilj nam je ove godine prikupiti 32.000 eura koliko košta novi inkubator, koji je potreban dubrovačkoj bolnici. To nam je bila želja od prve godine akcije da im možemo kupiti novi inkubator, dosad je to bio san, no vjerujem da ćemo ove godine uspjeti prikupiti tu količinu novaca mi kao mala obitelj i naši prijatelji. Kako je krenulo mislimo da ćemo ga uspjeti kupiti. Ljudi velikog srca zaista daju sve od sebe da nam pomognu u akciji da prikupimo taj novac. Evo jučer su nam došle dvije žene sa svojom djecom i svaka je donijela po pet torti da ih prodamo i skupimo za donacije. Imamo ukupno 16 torti ove godine. Jedan mladi bračni par koji se vjenčao prije dva tjedna, također nam je došao jučer i donijeli su nam tri kašete sokova. Ostalo im je od vjenčanja i rekli su mi: 'Bolje da vama damo, nego da mi pijemo". Zatim je jedna prijateljica otišla u ljekarnu kupiti pastile za grlo, a žena u ljekarni joj je dala nekoliko kutija magnezija da nam ponese. Rekla joj je: 'Ponesi im magnezij ako koga uhvate grčevi jer stoje i rade na nogama 24sata'. Dakle, to su sve naši mali anđeli koji nam čuvaju leđa - ispričala je za 24sata Maja Andrić.

Prijelomni trenutak u Majinom životu bio je gubitak kćeri u dobi od 2 mjeseca i 1 dana kojoj je sa samo 20 dana života dijagnosticiran tumor leđne moždine. Morala je naći snagu za dalje, a jedini smisao u svemu je vidjela upravo u davanju sebe za druge pa je tako nastala akcija "24 sata bez kompromisa".

Foto: Privatan album/24sata

- Mi smo izgubili našu malu Ninu, ali kad ti mali ljudi pošalju tri kutije magnezija, kad ti donesu torte, sokove, dođu pomagati, da ne govorim o mami i ljudima koji tjedan dana već neumorno rade da pripremimo ovu akciju i da bude što uspješnija. Došli su mladi koji su radili kod nas sezonu, sve su to studenti koji su na fakultetima i ostavili su kolokvije i dolaze nam tu pomagati i raditi danas. Stigli su nam i prijatelji s djecom koja su već spakirala 220 paketića s kolačićima za zahvalu svakom čovjeku koji ubaci donaciju, jedva čekamo da sve jače krene - rekla nam je Maja.

Lani prikupili 12.500 eura

Tijekom posljednje akcije održane u studenom u 2023. godini, za dječje odjele u OB Dubrovnik prikupljeno je 12.500 eura.

- Lani nam je pomagalo 58 ljudi, uspjeli smo prikupljenim novcem kupiti sitni inventar za dječju kliniku dubrovačke bolnice tako da ne moraju birati kojem djetetu će dati perfuzor zraka. Sve je više onih s osjetljivim plućima i nažalost događa se da im fali za svu djecu perfuzora. Medicinska sestra iz bolnice me zamolila aparate koji djeci olakšavaju disanje. Nikad nismo vidjeli veće osmijehe nego lani. Maloprije nam je bila sestra s neonatologije i rekla da im je stalno u upotrebi aparat kojeg smo im kupili. Znati da si pomogao nekome, a pogotovo djeci je nevjerojatan osjećaj - ispričala nam je Maja.

Foto: Privatan album/24sata

Kroz navedenu akciju je u proteklim godinama osigurana kupnja tri CTG uređaja, monitor vitalnih funkcija za nedonoščad, stol za reanimaciju novorođenčadi, pulsni oksimetar, monitor vitalnih funkcija za stariju djecu, infuzomati, EKG za djecu i druga pomagala koja su u bolnici s ciljem bolje skrbi za djecu i trudnice.

Svi koji žele mogu pomoći

Maja je i predsjednica humanitarne udruge Saudade koja je osnovana 2019. godine s ciljem stvaranja zajedništva u brizi za djecu jer kaže da su djeca ono najvrjednije što ostaje na ovom svijetu i zalog za budućnost.

Lani je dobila i nagradu za volontera godine od humanitarne udruge Fra Mladen Hrkač.

Akcija se priprema cijelu godinu, a u samoj akciji sudjeluje više od 50 ljudi. Maju, njeni prijatelji i obitelj opisuju kao odanu i predanu osobu koja bezuvjetno i beskompromisno vjeruje u dobro i pravi je primjer drugima kako u teškim situacijama nikad ne treba posustati.

Svi koji žele podržati akciju mogu to učiniti današnjim posjetom konobi Veranda sve do 6 ujutro u nedjelju, a svi prihodi od hrane i pića bit će donirani kako bi se kupio novi inkubator za odjel neonatologije. Oni koji žele mogu direktno uplatiti donacije na račun humanitarne udruge Saudade (HR8324020061100952123).