Kujundžić: 'Ja nemam razloga strahovati za svoju poziciju!'

Odgovarajući na pitanja novinara boji li se za svoju poziciju nakon što je HNS, HDZ-ov strateški partner u Vladi, najavio da će zatražiti odlazak ministra uprave Lovre Kuščevića ali i potencijalnu rekonstrukciju cijele vlade, koja bi podrazumijevala i njegov odlazak, ministar Kujundžić je uzvratio kako razloga za strah nema, prvenstveno zahvaljujući rezultatima koje ima iza sebe u korist hrvatskih pacijenata i zdravstvenog sustava.

- S druge strane, ja sam čovjek koji je i jučer operirao u bolnici. Ja nisam karijerni političar i ne živim od politike, rekao je ministar.

Na novinarsko pitanje misli li da će premijer Andrej Plenković htjeti sačuvati i koaliciju s HNS-om i ministra Kuščevića, Kujundžić je kazao kako se rekonstrukcijom ne bavi, a da jedno može sigurno reći, "da premijer, barem do sad, nikada nije prihvaćao ultimatume".

Ministar je s novinarima razgovarao prilikom održavanja konstituirajuće sjednice Skupštine Hrvatske liječničke komore u Zagrebu, a kao jedno od pitanja nametnuo se novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji predviđa ukidanje tzv. nasljeđivanja ordinacija liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i njihovog prepuštanja u ruke koncesionarima, a za koji mnogi tvrde kako je neprovediv, te strahuju da će se sustav urušiti.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti uređuje sustav

Kujundžić je upozorio kako tu nije riječ o privatizaciji, već "uređivanju" sustava, "a to znači da sada i oni koju su 'privatnici' trebaju dežurati, a do sada nisu dežurali". Ukoliko to ne budu htjeli – izgubit će ugovor s HZZO-om, dodao je.

- Dakle ovaj zakon uređuje bolju hitnu službu i bolje participiranje svih dionika. Zakon je stupio na snagu prije negdje pet mjeseci. On uređuje sustav, tako da odustajanja nema i bit će bolje nego je bilo do sada, rekao je ministar.

Napomenuo je kako je organiziranje zdravstvene zaštite odgovornost na razini županije, koja bira upravna vijeća, postavlja ravnatelje, te je odgovorna za financijsko poslovanje. U tom smislu, pitanje na koji će se način organizirati zdravstvena zaštita, te hoće li u jednoj županiji biti pet ili deset domova zdravlja ili će biti samo jedan, ingerencija je također župana, odnosno, županijskih skupština.

- Ono za što se svi zalažemo u Hrvatskoj je decentralizacija koja je, barem kad je riječ o sustavu zdravstva, zakonski maksimalno predviđena, napomenuo je ministar.

Komentirajući dokidanje sustava stažiranja za svršene studente medicine, koji tako od 1. srpnja kreću "s fakulteta na posao", Kujundžić je istaknuo kako je riječ o sistemu koji je je Hrvatska ispregovarala prije sedam ili osam godina, te od kojeg se stoga nije moglo odustati, a u međuvremenu su sva četiri medicinska fakulteta u zemlji svoje programe prilagodila za bolju praktičnu edukaciju studenata.

Među povratnicima u Hrvatsku značajan je broj liječnika

- S druge strane, sada ti ljudi ne ulaze u sustav raditi bez nadzora, odnosno, bez mentora. Ili će isti dan dobiti posao kao specijalizanti, moći će se javiti na natječaj, ili će raditi pod nadzorom mentora. Dakle, sustav smo i sada riješili, a opet u korist hrvatskih liječnika, pojasnio je ministar.

Također je istaknuo kako među 26 tisuća građana koji su se do sada "vratili" u Hrvatsku ima i značajan broj liječnika, te izrazio nadu u poboljšanje trenda.

- Problem zdravstvenog sustava nije problem jedne administracije, to je problem cijele nacije. I na tome tragu moramo razgovarati argumentima: da li je on održiv, sa 750 eura po glavi stanovnika, u smislu da je jednako dobar kao njemački, švicarski ili francuski, gdje u prosjeku izdvajaju pet tisuća eura po glavi stanovnika? O tome trebamo razgovarati, ali ne na razini politikantstva, nego na razini argumenata i svi zajedno kao nacija učiniti ga održivim i kvalitetnim, poručio je ministar Kujundžić.

