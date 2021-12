Seizmolog Krešimir Kuk je za Novi dan televizije N1 komentirao seriju slabijih potresa koji su zabilježeni u zadnje vrijeme na području Banije.

- Imamo već duže vrijeme učestalu seizmičku aktivnost, koja je zadnjih mjesec-dva malo pojačana. To nisu jači potresi, mi ih ni ne očekujemo, jer je nastavak serije koja traje duže vrijeme, ali ih možda ima više magnitude 2 ili 3 koji se više osjete - rekao je.

- Već duže vrijeme imamo migraciju epicentara prema sjeverozapadu, puno potresa se u posljednjih pola godine događa prema ovom dijelu, potresi se kreću prema sjeverozapadu i malo sjeverno prema Velikoj Gorici. Bilo je potresa koji su se malo jače osjetili na tom području, a to je tijek seizmičkih aktivnosti nakon onoga što se dogodilo krajem prošle godine - objasnio je.

'Seizmička aktivnost još traje'

Poručio je kako su područje Zagreba i Banovine odvojeni te da ovo što se sada događa je, u jednu ruku, posljedica jačih potresa.

- Seizmička aktivnost traje duže vrijeme. Bit će za koji dan objavljena slika epicentara potresa u ovoj godini koji su nastupili nakon onog glavnog prošlogodišnjeg, i vidjet će se da se većina epicentara nalazi uz rasjed onog glavnog potresa koji je bio prošle godine - rekao je.

Na pitanje koliko će dugo trajati seizmička aktivnost i postoji li vremenski rok u kojem se mogu očekivati naknadna podrhtavanja, Kuk je rekao da se radilo o jakim pa i razornim potresima te da je normalno da će aktivnost dulje trajati.

- Mi smo na samom početku serije najavili da će ta aktivnost trajati neko vrijeme, duže od godine na području Petrinje sigurno, a koliko će točno trajati to nikad nitko ne može reći, sigurno još neko vrijeme. Primjećuje se da su potresi po jačini slabiji, što je teorijski očekivano i prati normalan slijed događanja. Nemoguće je točno precizirati kad će serija završiti, s obzirom na sadašnju aktivnost, ona je još učestala, radi se o procesu uspostave novog ravnotežnog stanja i to naprosto traje - rekao je.

'Moguće je da će uslijediti još neki potres'

Na pitanje je li dobro što se događa manje potresa i znači li to da neće doći do još jačeg i razornijeg, seizmolog je rekao kako se to ne može reći te da se nikad sa potpunom sigurnošću ne može odbaciti mogućnost jakog potresa na području koje može generirati potrese.

- Ono što mi očekujemo, s obzirom na tijek odvijanja seizmičnosti i na činjenicu koliko je to područje seizmogeno, koliko se često događaju jaki potresi, mi ne očekujemo da bi bio neki jaki potres, ali je moguć još neki potres koji će u ovoj seriji uslijediti, jer to se ne prognozira i ne može se utvrditi s velikom točnošću - objasnio je.