Kuma ministrice Žalac udarila je pješakinju autom pa pobjegla

Sve bi se potpuno zataškalo da prijateljica ministrice Gabrijele Žalac, Marijana Obradović, koja je na mene, dok sam hodala nogostupom, u pijanom stanju naletjela svojim automobilom, nije imala nesreću pa je s njenog Volkswagena otpala registracijska pločica, ispričala je za Telegram žrtva te prometne nesreće Natalija Baričević.

- Da nije bilo toga, vjerojatno se nikada ne bi ni saznalo tko me pokosio - ispričala je.

Iz PU Požeško-slavonske priopćili su da je protiv Obradović podnesena samo prekršajna prijava. Kako piše Telegram, prema svemu sudeći policija joj nije oduzela ni vozačku dozvolu jer je u srijedu viđena za volanom pored Požege.

U dnevnom policijskom izvješću za 31. prosinac prošle godine, kada je Obradović naletjela na pješakinju u Jakšiću, stoji da je 40-godišnjakinja bila pod utjecajem alkohola. Imala je u organizmu 1,11 promila. Vozilom je naletjela na pješakinju (35) koja je dobila teške tjelesne ozljede, a zatim je udarila i u ogradu muškarca (63) pa se udaljila s mjesta događaja.

Ona je naknadno pronađena i protiv nje će biti podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog kaznenog djela Izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu i Nepružanje pomoći povrijeđenoj osobi u prometnoj nesreći”. Policija je dakle, odmah nakon očevida, tvrdila kako će protiv Obradović podnijeti kaznenu prijavu, no to se promijenilo. Načelnik policijske uprave nije odgovarao na pozive Telegrama.

Na haubi ju gurala još 30 metara

Nesreća je bila strašna. Alkoholizirana vozačica je naletjela na pješakinju na nogostupu te ju gurala na haubi još barem 30 metara. Kako je policija tad izvijestila, Natalija Baričević zadobila je teške tjelesne ozljede, među ostalim i potres mozga. U bolnici je bila 10 dana.

Nakon nesreće, obitelj prijateljice ministrice Žalac, pokušala je nagovoriti jednog člana familije da lažno izjavi policiji kako je on, a ne Marijana Obradović, tog kobnog dana, u vrijeme kad se dogodila nesreća, upravljao automobilom. No, on je to odbio, javlja Telegram.

Ministrica Žalac je, tek dan nakon što je vozila bez valjane vozačke dozvole i naletjela na djevojčicu kraj Vinkovaca, bila na krštenju sina svoje prijateljice Marijane Obradović kao kuma.