Kumovi obitelji stradale u Viru: 'Bili su divni ljudi, s djecom su išli na odmor. A onda ovo...'

Očajni smo otkad smo saznali za nesreću. Ne samo da je jedan život izgubljen, nego još i ta neizvjesnost za ostalim našim najdražima. Jako nam je teško, ispričala nam je žena iz Velikog Ravna kraj Križevaca i dodala da je s obitelji koja je u subotu stradala na Viru veže kumstvo.

Naime, u prometnoj nesreći na Viru u subotu navečer smrtno je stradala pješakinja, a četiri su osobe ozlijeđene, objavila je zadarska policija. Do nesreće je došlo u 23.40 sati u ulici Put lozica. Kako doznajemo, radi se o obitelji koja se vraćala s lokalne fešte. Kretali su se uz rub ceste na kojoj ne postoji nogostup niti druga površina određena i prikladna za kretanje pješaka, kao ni javna rasvjeta. Na njih je naletio pijani vozač.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 [TOP 3 VIJESTI DANA] Pijan pokosio obitelj, majka (24) umrla: 'Tako draga obitelj puna ljubavi, otišli su se proveseliti s dječicom' | Video: 24sata/pixsell

Majka (24) poginula je na licu mjesta. Njen suprug i troje djece teško su ozlijeđeni

Kako doznajemo iz zadarske bolnice, najgore ozljede ima dječačić star tri godine kojeg su noćas operirali. Ima ozljede glave i dijete se bori za život. Otac (28) nalazi se na odjelu intenzivne njege.

- Njegove su ozljede jako teške, među ostalim tu su ozljede zdjelice, pluća i potkoljenice, no nije životno ugrožen - rekao nam je dr. Nediljko Jović. Kako se doznaje, njega čeka i operacija. Beba stara 11 mjeseci čudom je prošla bez ozljeda, a djevojčica stara četiri godine ima teške ozljede, ali nije životno ugrožena.

Policija je nakon nesreće uhitila vozača (29). Utvrdili su da je vozač izgubio kontrolu nad autom zbog prebrze vožnje te sišao na desnu stranu kolnika. Udario je u kamenje, a potom automobilom nalijeće na pješake. Kako je izvijestila zadarska policija, izmjerili su mu 1,75 promila alkohola u krvi. Vozača bi tek danas trebali dovesti na ispitivanje.

Mještani Velikog Ravna ne mogu vjerovati kakva je tragedija zadesila obitelj o kojoj svi imaju samo riječi hvale.

- Prije pet dana su otišli. Malo su se htjeli odmoriti i provesti s dječicom pa su otišli na Vir iskupati se. Oni su tako topla i draga obitelj puna ljubavi. Velika je tuga ovo za sve nas - rekla je jedna od prvih susjeda obitelji.

Pred kućom na broju 102 još nema upaljenih lampaša. Doznajemo da je uža obitelj otputovala u Zadar kako bi bili blizu ozlijeđenih članova. U kući u mjestu Veliki Raven živjeli su s roditeljima.

- Nisam ih poznavao, ali sam sada bio na kavi u lokalnom kafiću i svi samo o tome pričaju. Svi su pogođeni - rekao je mještanin. Jedna je susjeda bila posebno potresena.

- Riječ je o krasnoj obitelji, vrijednoj i radišnoj. Djeca su igrala tu pored nas, uvijek bi pozdravili. Nemamo riječi, riječ je baš o obitelji koja živi s puno ljubavi. Ostali ukućani su otišli valjda u zadarsku bolnicu - rekli su mještani u suzama.

- Svi ih znamo, super ljudi, jednostavni - rekao je drugi mještanin koji ne može vjerovati da susjede više nema. A u šoku nisu samo Križevci, već i cijeli Vir.

'Pohitali smo pomoći obitelji'

- Znali smo da je neka nesreća i pohitali smo pomoći jer taj je dio nenaseljen, nema kuća uz cestu. Već su bila dva automobila stala pripomoći, vidjeli smo jedan auto prevrnut na krov, dječja kolica i ljudi su komentirali da je vozač “pokupio” obitelj s troje djece koja je pješačila. Nije prvi put da svjedočimo prometnoj nesreći na toj ulici, koja ima dosta nezgodnih zavoja, a nerijetko vozači jure, dok rasvjete nema uopće, niti nogostupa, a između ceste i kamenog suhozida i žbunja nema ni pola metra prostora. Lani je na gotovo istom mjestu poginuo motociklist - pričao nam je Antun iz Zaprešića, koji ljetuje na Viru, pa nastavio:

- Ubrzo je došla Hitna pomoć, zbrinula je dječicu, potom i policija i vatrogasci, a nažalost odmah su pričali tamo na licu mjesta da je majka te djece preminula. Vozač je bio izbezumljen, u šoku, a prizor grozan - rekao je.

- Bili su u izlasku, na lokalnoj fešti i krenuli su nazad, ljeti je uvijek tako, duže se ostaje vani. No, puno je ljudi, pješaka, automobila, skutera, romobila, a nogostupa najčešće nema. Iako, ne znam koliko bi on pomogao u ovom slučaju, no da vlada nered na cesti, vlada - ispričala nam je Viranka.

Zgroženi mještani opisuju kako pločnik na mjestu tragedije nije asfaltiran, zbog čega pješaci djecu voze po cesti u kolicima.

- Strahota, voze se kao divljaci, što autima, quadovima ili romobilima - opisuje jedan, a drugi dodaje “Ovo je gore od Divljeg zapada”.

Na mjestu nesreće intervenirali su vatrogasci koje je slomio prizor kojeg su zatekli. Među njima su bili i pripadnici DVD Pljusak, Nin.

- Odmah po dojavi smo došli na mjesto nesreće. Prizor, kažu mi vatrogasci je bio grozan. Majka je bila na mjestu mrtva. Dvoje male djece, od kojih je jedno u kolicima, ozlijeđeno je skupa s ocem. Na mjestu tragedije zatekli su i vozača i njega su opisali da je u stanju šoka, kad je shvatio što je napravio. Vatrogasci su radili do 3 u noći. Mi nismo tu da gledamo detalje, ljudi moraju raditi, pomoći i što prije sanirati posljedice na cesti - rekao nam je Joško Jurlina, zapovjednik DVD Pljusak Nin.

U zadarskoj bolnici je navodno završio i sami vozač koji je zadobio ozljede.

- O vozaču ne znam ništa za sad, on će kasnije u obradu, ali obitelj je doista stradala. Činimo sve što možemo - rekao je dr. Jović.

Marino Radović, načelnik Općine Vir na svom je Facebook profilu izrazio sućut zbog tragične prometne nesreće koja se dogodila u subotu navečer, a u kojoj je život izgubila mlada majka, dok su otac i troje djece hospitalizirani.

- Prvenstveno želim izraziti sućut obitelji tragično preminule žene i majke. Njenoj obitelji, troje djece i suprugu koji se nalaze u OB Zadar, brz i uspješan oporavak. U meni prvenstveno kao osobi, a onda i Načelniku Općine Vir imat ćete pomoć i support prilikom nastavka vašeg života, kako bi mogli u budućnosti nastaviti svoje živote i zaliječiti rane ove teške i nezapamćene tragedije koja se sinoć dogodila - napisao je na društvenoj mreži. Na kraju se osvrnuo i na prozivke kako Općina već godinama nije izgradila nogostup.

- Cesta na kojoj se dogodila tragedija je Županijska cesta i njome upravlja ŽUC (Županijska Uprava za ceste). Općina Vir je jedini primjer u državi koja je prije 10 godina misleći na sigurnost svih žitelja krenula u otkup zemljišta za nogostup uz DC-306. Članovi tadašnje i današnje oporbe su angažirali odvjetnike i napravili sve da se taj projekt uspori i ne završi, jer su njihovi članovi, obitelji i simpatizeri imali kuće na tom potezu, ali uskoro u suradnji s Hrvatskim cestama kreće se u realizaciju istog. Većina lokalnih cesta je uska, te je većina njih i jednosmjerna te smo tako ostavili prostor za pješake u već spomenutim uskim ulicama. Neka Dragi Bog bude uz obitelj sudionika ove tragedije i neka naše molitve budu usmjerene prema njima - napisao je.