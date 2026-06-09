Obavijesti

News

Komentari 0
UŽAS

Kupanje i opekline kod Splita: 'Strašno nas je peklo, jednom je stradalo područje oko očiju'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: < 1 min
Kupanje i opekline kod Splita: 'Strašno nas je peklo, jednom je stradalo područje oko očiju'
Foto: Morski hr

Mladići su odmah po izlasku s plaže nazvali 112, a ondje su ih spojili s liječnicom iz KBC-a Split

Otišli smo na plažu oko 18:30. More je toplo i bio je gušt boraviti u njemu, ali već nakon pet minuta osjetili smo da nas nešto strašno počinje peći po tijelu. Odmah smo shvatili da se radi o meduzama, ispričao je čitatelj Dalmacije Danas koji je u kupanju u Stobreču imao blisku susret s meduzama.

KOD CRESA U Jadranu pronašli kompas meduze: 'Mogu izazvati bolne opekline. Nemojte paničariti'
U Jadranu pronašli kompas meduze: 'Mogu izazvati bolne opekline. Nemojte paničariti'

Kako dodaje, opekline nisu bile bezazlene.

- Jednom od nas meduza je opekla područje oko očiju, a nama dvojici razne dijelove tijela, najviše noge - navodi.

Mladići su odmah po izlasku s plaže nazvali 112, a ondje su ih spojili s liječnicom iz KBC-a Split. Liječnica m je dala upute što dalje trebaju napraviti.

- Prijatelj mi je u nozi pronašao ostatke žarnjaka, pa je otišao kući. Nakon nekog vremena truda pincetom je izvadio te ostatke, što je bilo prilično bolno - rekao je mladić. 

OPASNOSTI IZ MORA Meduze, ježinci, riba pauk: Na plaži je mudro imati pincetu, malo octa i antibiotsku mast
Meduze, ježinci, riba pauk: Na plaži je mudro imati pincetu, malo octa i antibiotsku mast

Meduze se najčešće pojavljuju u toplije vrijeme, a njihova brojnost može varirati ovisno o temperaturi mora, morskim strujama, vjetru i dostupnosti hrane. Iako većina susreta s meduzama ne završava ozbiljnim posljedicama, opekline mogu biti vrlo bolne.

Meduze žare pomoću žarnica, stanica koje se nalaze na njihovim lovkama. Pri dodiru s kožom mogu ispustiti otrov koji izaziva peckanje, crvenilo, bol, svrbež, oticanje, a ponekad i mjehuriće. Kod osjetljivijih osoba moguća je i jača reakcija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kakva se letjelica srušila u Vrsaru, dvoje je ozlijeđenih
PAD MANJEG ZRAKOPLOVA

Evo kakva se letjelica srušila u Vrsaru, dvoje je ozlijeđenih

Na mjestu nesreće još su policijski službenici, a područje pada letjelice ograđeno je. Okolnosti nesreće bit će poznate nakon očevida
Avion kružio iznad Osijeka: 'Radnik nije došao na posao...'
bizarna situacija

Avion kružio iznad Osijeka: 'Radnik nije došao na posao...'

Preliminarnom internom provjerom utvrđeno je da je uzrok događaja bio individualni propust radnika, odnosno njegov nepravovremeni dolazak u smjenu, potvrdili su iz Hrvatske kontrole zračne plovidbe
VIDEO Slavonka Melisa izrekla je 'da' pod morem u Selcu: 'To je bio prijedlog matičarke...'
POGLEDAJTE BAJKOVITE PRIZORE!

VIDEO Slavonka Melisa izrekla je 'da' pod morem u Selcu: 'To je bio prijedlog matičarke...'

Melisa i Martin sudbonosno "da" prvo su izrekli na plaži pred obitelji i prijateljima, a zatim i pod morem, gdje su ih pratili samo oni najhrabriji, a bilo ih je petnaestak. Sve je trajalo 20-ak minuta, a hladnoća nije smetala

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026