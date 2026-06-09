Kupanje i opekline kod Splita: 'Strašno nas je peklo, jednom je stradalo područje oko očiju'

Otišli smo na plažu oko 18:30. More je toplo i bio je gušt boraviti u njemu, ali već nakon pet minuta osjetili smo da nas nešto strašno počinje peći po tijelu. Odmah smo shvatili da se radi o meduzama, ispričao je čitatelj Dalmacije Danas koji je u kupanju u Stobreču imao blisku susret s meduzama.

Kako dodaje, opekline nisu bile bezazlene.

- Jednom od nas meduza je opekla područje oko očiju, a nama dvojici razne dijelove tijela, najviše noge - navodi.

Mladići su odmah po izlasku s plaže nazvali 112, a ondje su ih spojili s liječnicom iz KBC-a Split. Liječnica m je dala upute što dalje trebaju napraviti.

- Prijatelj mi je u nozi pronašao ostatke žarnjaka, pa je otišao kući. Nakon nekog vremena truda pincetom je izvadio te ostatke, što je bilo prilično bolno - rekao je mladić.

Meduze se najčešće pojavljuju u toplije vrijeme, a njihova brojnost može varirati ovisno o temperaturi mora, morskim strujama, vjetru i dostupnosti hrane. Iako većina susreta s meduzama ne završava ozbiljnim posljedicama, opekline mogu biti vrlo bolne.

Meduze žare pomoću žarnica, stanica koje se nalaze na njihovim lovkama. Pri dodiru s kožom mogu ispustiti otrov koji izaziva peckanje, crvenilo, bol, svrbež, oticanje, a ponekad i mjehuriće. Kod osjetljivijih osoba moguća je i jača reakcija.