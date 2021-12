Zbog covid potvrda neki su spremni na sve, dosad smo imali prijavljene slučajeve izdavanja lažnih covid potvrda, jer se ne žele ni cijepiti ni testirati, a nisu preboljeli koronu.

No, među njima se sad, javlja Dalmacija Danas našlo i onih koji su se predomisli, pa se sad žele cijepiti zbog straha od težih oblika bolesti. No, to je pomalo bizarna situacija za koju će se teško naći rješenje. Naime, i 'lažnjaci' su zavedeni kao cijepljeni.

Kako im se sad može pomoći pokušala je objasniti Željka Karin, ravnateljica Nastavnog zavoda za javno zdravstvo SD županije.

- Kad se uđe u aplikaciju s imenom i prezimenom nema opcije brisanja podatka da se netko cijepio ako stvarno nije. Mi ne možemo u aplikaciji izbrisat njegovo navodno cijepljenje. Ta osoba može dobit drugu dozu, ali se neće pravilno procijepiti. Treba čekati šest mjeseci od datuma kad mu je ta navodna prva doza upisana. Ali to im nije dovoljna zaštita. Oni koji imaju potvrdu za jednu, mogu dobiti drugu dozu, ovisno o kojem se cjepivu radi, u razmaku od tri do šest tjedana za Pfizer, za Modernu četiri tjedna i onda treću za šest mjeseci, što bi im zapravo bila druga. Ako su "dobili" Johnson onda mogu dobiti nakon šest mjeseci jednu dozu Pfizera ali to ih neće dovoljno štiti. Ma, nek se jave onima koji su ih upisivali jer to nije normalno i ne znam kako su to uspjeli. To je prestrašno - odgovorila je Karin.