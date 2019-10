'Kurdi se mogu predati ili ćemo ih natjerati da nas ne ometaju'

Turske snage imaju namjeru "uskoro" prijeći sirijsku granicu, rekao je pomoćnik turskog predsjednika Tayyipa Erdogana u srijedu, nakon nenadane najave Washingtona o povlačenju američkih postrojbi iz sirijskog područja blizu turske granice.

U tvitu, direktor za komunikacije turskog predsjednika, Fahrettin Altun, rekao je da se kurdske snage mogu ili predati ili će ih Ankara "natjerati da prestanu ometati" tursku borbu protiv džihadista Islamske države.

Kurdske snage bile su glavni američki saveznik u Siriji gdje su pomogle poraziti Islamsku državu, no Turska ih smatra teroristima. Kurdi su rekli da su im Amerikanci svojim povlačenjem "zabili nož u leđa".

Trump je u nedjelju najavio povlačenje američkih postrojbi iz područja blizu turske granice na sjeveru Sirije, čime se činilo da daje zeleno svjetlo za vojnu operaciju protiv kurdskih snaga.

Trump je ipak u utorak naglasio da Sjedinjene Države nisu "napustile" Kurde iz Sirije.

We may be in the process of leaving Syria, but in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. Likewise our relationship with Turkey, a NATO and Trading partner, has been very good. Turkey already has a large Kurdish population and fully....