Trump tvitom prijetio Turskoj: 'Prijetnje nas neće uplašiti'

Turski potpredsjednik izjavio je kako njegovu zemlju neće uplašiti prijetnje, što je suzdržani prvi odgovor na prijetnju američkog predsjednika Donalda Trumpa da će uništiti tursko gospodarstvo.

- Naša poruka međunarodnoj zajednici je jasna. Turska nije zemlja na koju će utjecati prijetnje - rekao je potpredsjednik Fuat Oktay u utorak u Ankari.

Predsjednik Recep Tayyip Erdogan boravi u službenom posjetu Srbiji i nije bilo daljnjih reakcija njegove administracije.

....the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!