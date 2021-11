Koliko je zasad poznato, jako se sumnja da se brzo širi. Ponajprije treba očekivati da će se veći broj ljudi zaraziti, što ne znači i da će oni teže oboljeti. Te informacije nisu još toliko poznate. No zbog većeg broja zaraženih, ako ostane smrtnost ista, imat ćemo posljedično povezani veći broj smrti, komentirao je situaciju s novim sojem korone molekularni biolog iz Klinike "Dr. Fran Mihaljević" Ivan Christian Kurolt za HRT.

Iako kod nas još nije stigao novi soj Omikron, Kurolt smatra da Hrvatska neće biti iznimka.

- Kako smo vidjeli i s deltom, a i prije s alfa-varijantom, u nekom trenutku virus uđe. U današnjem svijetu, svi su jako povezani, ljudi putuju i poslovno i privatno, i to se vjerojatno neće moći spriječiti. U nekom trenutku on će ući, ako ga ima u susjedstvu, mi smo dobro povezani i s Italijom i s Austrijom, a tamo su evidentirani, tako da će se u nekom trenutku sigurno pojaviti u Hrvatskoj - rekao je Kurolt.

On vjeruje kako će cijepljeni biti značajnije zaštićeni od Omikrona nego necijepljeni.

- To se dosad pokazalo, koliko god su druge varijante imale veći učinak ili je cjepivo bilo manje efikasno, unatoč tomu velik dio populacije je bio zaštićen, ne možda nužno od infekcije, ali od neke teže kliničke slike. Pretpostavlja se da će sad biti isto takav slučaj - rekao je Kurolt.

Iako neki stručnjaci tvrde da će se s Omikronom trebati boriti na drugačiji način od Delte, Kurolt ne vjeruje da je to toliko jednostavno.

- Pretpostavlja se da će omikron brzo pregaziti deltu u Europi. Povijest je pokazala da mi tu ne možemo puno napraviti. Jedino što mi pada na pamet je neki strogi lockdown i još jače praćenje oboljelih u tom kontekstu, a za to moramo jako brzo znati tko je obolio, s kojom varijantom se zarazio i onda njega staviti u karantenu. A oni već idu u karantenu pa po tom pitanju bojim se da tu nema puno pomoći - rekao je Kurolt.

Kurolt kaže kako ne zna nazire li se kraj pandemiji.

- Iskreno, dosta često sam se ponadao da ćemo mi to polako staviti pod kontrolu, ali očito ćemo morati na neki način naučiti živjeti s nekom varijantom koja će se dugotrajno etablirati. Kako će to točno izgledati, svi se nadamo da će biti prihvatljivo, da će to biti obična gripa. No na kraju će se vidjeti, to se sada teško može pretpostaviti - zaključio je Kurolt.