Kurti odbacuje formiranje ZSO: 'To što Srbi traže nije za njihovu zajednicu, već protiv Kosova!'

Kosovski premijer u tehničkom mandatu Albin Kurti odbacio je formiranje Zajednice srpskih općina (ZSO), kakvo traži Beograd, ocijenivši da bi to bila struktura "nalik Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini" koja bi iznutra potkopavala državnost, neovisnost i funkcionalnost Kosova, pišu u četvrtak kosovski medji srpskom jeziku.

Bruxelleski sporazum o principima koji reguliraju normaliziranje odnosa Srbije i Kosova potpisan je 19. travnja 2013. a pregovore su vodili tadašnji premijeri Srbije Ivica Dačić i Kosova Hashim Thaçi, pod mandatom visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Catherine Ashton.

Formiranje ZSO jedna je od 15 točaka sporazuma na kojoj Beograd inzistira i dosad nije implementirana, dok Srbija istodobno osporava Kosovu prijem u međunarodne organizacije, uključujući i Ujedinjene narode.

U intervjuu za podkast "Quartier Général", posvećen geopolitici, sigurnosti i međunarodnim odnosima, Kurti je rekao da nije protiv suradnje općina, ali da ona treba da služiti pružanju boljih javnih usluga "u okviru Republike Kosovo", piše portal KoSSev.

"Tko god želi asocijaciju opština - mi je već imamo. Ali, ono što Srbija naziva asocijacijom zapravo nije za srpsku zajednicu, već protiv nezavisnosti Kosova“, ocjenio je Kurti.

On je istaknuo da Priština želi "dobre europske susjedske odnose“ i "punu normalizaciju“, ali uz međusobno priznanje.

Naveo je i da je Ustavni sud Kosova prije više od deset godina zaključio da je monoetnički karakter Zajednice općina u suprotnosti s duhom kosovskog ustava, čiji je arhitekt bio nekadašnji posebni predstavnik UN-a za Kosovo i bivši finski predsjednik Martti Ahtisari.

Kurti smatra da opasnost za Kosovo ne dolazi od kosovskih Srba, niti od bilo koje druge nacionalne ili vjerske zajednice, već od "zastarjelog hegemonističkog nagona u Beogradu, koji ne želi prihvati da Srbi bilo gdje mogu biti manjina“.

Kurtijeva nova poruka dolazi nakon dosad više puta ponovljenih stajališta vlasti u Prištini da ne žele asocijaciju s izvršnim ovlastima, poput bosanskohercegovačkog entiteta Republike Srpske, formiranog Daytonskim sporazumom kojim su 1995. okončani četverogodišnji sukobi u BiH.