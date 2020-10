Kurz: 'Ako se ovako nastavi, drugi lockdown je neizbježan'

<p>Austrija je obilježila Dan državnosti na puno skromniji način nego što je to bilo do sada. Tradicionalna izložba oružanih snaga s 25 godišnjom tradicijom, kao i obilasci Hofburga, parlamenta i ministarstava odvijali su se samo putem interneta ili su otkazani. </p><p>Ceremonija na Heldenplatzu se odvijala bez pristupa javnosti, a 24 sata je imao čast prisustva. Nakon polaganja vijenaca uslijedila je svečana inauguracija 300 novaka, uključujući 3 žene.</p><p>- Svi smo u istom čamcu na uzburkanom moru. Oni koji sjede na rubu čamca pogođeniji su od onih kojima je mjesto u sredini. Sve dok nema cjepiva, najbolji je recept protiv pandemije, uz poštivanje propisanih pravila, solidarnost, međusobni obzir te pomaganje. To su ispred svega austrijske karakteristike i sada su nam od pomoći – rekao je za 24 sata austrijski predsjednik <strong>Van der Bellen</strong>.</p><p>Bečki gradonačelnik <strong>Michael Ludwig</strong> u kriznim vremenima vidi priliku da se makne fokus sa riječi ‘’ja’’ te da se ona transformira u ‘’mi’’.</p><p>- Držimo se prostorne, a ne socijalne distance – rekao je Ludwig naglašavajući kako je Austrija uvijek bila najjača kad su se ljudi držali zajedno.</p><p>Kancelar <strong>Sebastian Kurz</strong> je iskoristio priliku da upozori na današnji antikorona prosvjed za micanje pravila o nošenju maski te svih drugih mjera koja su postavljena za zaštitu od širenja pandemije.</p><p>- Kao građanin i ja ne želim nositi masku, da želim živjeti normalnim životom. No, kao kancelar moram biti realan. Još ćemo se do ljeta morati strpiti do cjepiva. Istina je da neki nemaju simptome, no istina je i da su neki završili na intenzivnim odjelima. Sa zdrastvenim i socijalnim sistemom te financijskom podrškom koju imamo prednost je biti u Austriji u ovim kriznim trenutcima – rekao je Kurz zaključivši da je izgledan drugi lockdown ukoliko se ovako nastavi.</p><p>Klaudia Tanner, prva žena na čelu obrambenih snaga je istaknula ulogu vojske u borbi protiv pandemije.</p><p>- Oružane snage moraju se "preispitati", više nije riječ samo o obrani zemlje oružjem, već o zaštiti stanovništva: u slučaju terora, prirodnih katastrofa, u slučaju nestanka struje ili protiv kibernetičkih napada – istaknula je ministrica obrane Tanner.</p><p>Na kraju same ceremonije vojni padobranci su izveli vježbu koja je izazvala velike ovacije. Nakon što su iskočili iz helikoptera iznad Nacionalne knjižnice, prizemljili su se ispred državnika i zapovjednika sa otvorenim zastavama, europskom i austrijskom. </p>