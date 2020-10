U Splitu preminula maturantica: Test na koronu bio je pozitivan, cijeli njen razred je u izolaciji

Učenicu četvrtog razreda Ekonomske i upravne škole profesori su vidjeli u petak na nastavi i sve se činilo u redu

<p>Maturantica je u petak bila u školi, a u nedjelju umrla. Doslovce iz klupe na groblje, glasila je poruka koju smo zaprimili u nedjelju kasno navečer. Kako se kasnije ispostavilo, pošiljatelj je, nažalost, bio u pravu. </p><p>Splitski stožer objavio je kako je "prema izvješću KBC-a Split u protekla 24 sata preminula ženska osoba stara 17 godina.</p><p>Osoba je bila pozitivna na COVID infekciju".</p><p>Još službeno nije objavljen točan uzrok smrti učenice četvrtog razreda Ekonomske i upravne škole. Profesori su je vidjeli u petak na nastavi i sve se činilo u redu. A onda se dogodilo najgore. Preminula je na intenzivnom odjelu Klinike za dječje bolesti u KBC-u Split. </p><p>Trenutno su tri razreda u samoizolaciji uključujući i onaj koji je pohađala. </p><p>Na stanje u školi sustavno je upozoravala sindikalna povjerenica. Pisala je Stožeru i prosvjetnoj inspekciji, molila ih da joj kažu tko će biti odgovoran dođe li do smrtnog slučaja. </p><p>- Prošli tjedan imali smo jedan razred dva dana u samoizolaciji prevencije radi, a Stožer kaže da za to nije znao. Tko onda o tome odlučuje? Imamo i slučaj učenice koja ide u školu iako joj je otac bio na respiratoru jer ona ne želi ostati kući. Kako je to moguće? Ako se netko od djece ili kolega (30 posto ih pripada rizičnoj skupini) smrtno razboli tko će preuzeti odgovornost? Ravnateljica, Stožer, predsjednik Vlade, tko?! - pitala je profesorica još 14. rujna, dakle prije više od mjesec dana. </p><p>U još ranijim dopisima Stožeru izrazila je zabrinutost da je nastava u najvećoj školi u Splitsko-dalmatinskoj županiji loše organizirana. Moli ih da dođu i sami se uvjere: </p><p>- Molim g. Brčića ili g. Đonlića da dođu u školu za vrijeme odmora pa da svjedoče kako se mogu provoditi upute u uskim hodnicima stare zgrade na tri kata s 400 učenika, 37 razreda i samo dvije čistačice u jednoj smjeni. </p><p>Kontaktirali smo Stožer. Tek su nam kratko rekli da će se javiti kad budu imali više informacija. </p><p>Zvali smo i ravnateljicu škole Nedu Bartulin. Čim smo se predstavili rekla je da ne može pričati jer ima posla u školi. </p><p>O smrti učenice gospođa Bartulin obavijestila je profesore putem Virtualne zbornice. Tamo je napisala samo da je maturantica preminula od "edema na mozgu", ali nije spominjala koronavirus. </p>