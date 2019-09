Kurz: 'Austrija će poduprijeti dogovor Beograda i Prištine'

To, izjavio je Kurz, uključuje moguću korekciju granica i nema razloga nagađati da će Hrvatska blokirati europski put Srbiji koji je dosad podržavala.

- Naš stav je jasan: podržavamo sve ono oko čega se dogovore strane, a tako i moguće korekcije granice, ako to na kraju vodi sveobuhvatnom rešenju, koje bi donijelo više stabilnosti. Cilj mora biti da se sva otvorena pitanja dogovorom riješe u dijalogu, rekao je Kurtz u intervjuu agenciji Tanjugu u Beču.

Sugerirajući važnost dijaloga Beograda i Prištine i povratak obiju strana za pregovarački stol, Kurz je naglasio da od rješenja ovisi i eurointegracijski proces.

- Potrebna je nova dinamika, jer je rešenje u okviru dijaloga preduvjet za kasniji pristup EU, ocijenio je Kurz.

Na pitanje ima li EU, uopće, snage riješiti kosovsko pitanje te ima li utjecaja na Prištinu koja je ignorirala apele iz Bruxellesa da ukine pristojbe na robu iz Srbije, austrijski kancelar je rekao da EU ima raznolike mogućnosti djelovanja. EU to stalno i čini, ali na koncu, sve ovisi o Beogradu i Prištini kojima je neophodna "dovoljna politička želja za kompromisom", rekao je.

Pozdravio je imenovanje Matthewa Palmera za specijalnog izaslanika SAD-a za Balkan jer SAD i EU "samo zajedno" mogu do političkog postignuća u regiji Balkana. "Nadam se da će on (Palmer) moći pridonijeti pronalaženju rješenja. Uvjeren sam da će EU s njim tijesno surađivati", rekao je Kurz.

Poručio je da se zalaže za "jasnu pristupnu perspektivu za sve zemlje zapadnog Balkana", uz naravno ispunjenje kriterija provedbom reforma.

Na pitanje o učestalim teškoćama između Srbije i članice EU Hrvatske o zaštiti srpske manjine te mogućnosti da Zagreb blokira put Beograda u EU, Kurz je rekao da ne želi nagađati o hipotetičkim pitanjima.

- Do sada je Hrvatska podržavala pristupni proces Srbije i nemam razloga polaziti od toga da će se to promijeniti. Što se tiče zaštite manjina, naravno da je to pitanje od velike važnosti u svim članicama Europskog vijeća i EU, ocijenio je Kurz.

Rekao je da će Austrija zajedno sa Mađarskom i drugim članicama EU, kojima je stalo do Zapadnog Balkana, podržati zemlje regije.

- Političar kojem analitičari prognoziraju pobjedu na predstojećim prijevremenim parlamentarnim izborima u Austriji, zakazanim za 29. rujna, kao ga naziva agencija Tanjug, rekao je nadalje da će nova Europska komisija, predvođena Ursulom von der Layen, voditi "intenzivne pristupne pregovore sa Srbijom i Crnom Gorom, kako bi, što je brže, moguće napredovala sa proširenjem Unije".

- Odlučujuće za dalji napredak su reforme koje zemlje Zapadnog Balkana moraju same provesti. Od toga ovisi i koliko će brzo slijediti prijem novih članica, naglasio je Kurz.

Podsjetio je da ulaskom u EU Srbija mora izići iz svih drugih bilateralnih sporazuma o slobodnoj trgovini koje ima s Rusijom i euroazijskim zemljama.

- Srbija ne bi trebala ispustiti iz vida da 63 posto svoje vanjske trgovine obavlja s EU, s Rusijom je to 10 posto, objasnio je Kurz.

Vjeruje da aktualni srbijanski šef države može nastaviti početi reformski proces, piše nadalje Tanjug te citira "Uvjeren sam da će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastaviti energično provoditi potrebne reforme kako bi postigao što brži pristup Srbije u EU".

(mz)