Kušajte ih prije kupnje: Uvozne trešnje iste su boje kao domaće

Vreli crveni sjaj trešanja mami sa štandova tržnica i polica supermarketa. Ima velikih i malih, crvenih i gotovo crnih, duguljastih, okruglih, pljosnatih...

Zajednička im je visoka cijena, čak i do 50 kuna. U zaleđu Vodica, u selu Čista Velika, OPG je koji proizvodi i na šibenskoj tržnici prodaje trešnje po dvostruko nižoj cijeni.

- Trešnje su naše, nema trgovačke marže, a imamo puno posla i žurimo kući, da djecu dočeka ručak kada se vrate iz škole - kaže Jela Škarić.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Posao sa trešnjama se isplati, kaže, ako si vrijedan i skroman. I ako uz njihov uzgoj imaš još poslova. Jela sa suprugom Krešimirom ima OPG Pramenka. Uz 40 stabala trešanja ima i masline, smilje, povrtnjak, 25 ovaca, kokoši, kuniće... Životinje šetaju, kljucaju, brste i pasu u hladu ispod stabala trešanja. Travu i drugi korov ne treba kositi, a životinje izravno ispuštaju gnojivo pod stabla. Možda je i u tome tajna brzog rasta i slatkih plodova. U Majkovcu kraj Svetog Ivana Zeline 7600 stabala trešanja ima agronom Zlatan Kljaković Gašpić.

- Trešnje su skupe jer je ručna berba 60 posto troška proizvodnje. U kilogramu je 100 većih plodova trešanja. Najbolji berač u osam sati može nabrati 80 do 100 kilograma krupnih trešanja, a jagoda između 160 i 180 kilograma - pojasnio je Kljaković Gašpić.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Kupcima savjetuje da prije kupnje probaju trešnje. Tako će, kaže, znati radi li se o domaćim ili uvoznim trešnjama. One uvozne su prisilno dozrele i dobile boju, no ne i slatkoću. Kilogram njegovih trešanja stoji između 40 i 50 kuna, a može se doći i u voćnjak brati pa će biti 25 posto jeftinije. No, treba nabrati i kupiti najmanje 10 kilograma kilograma, a ono što je pojeo se ne računa.

Moderna trešnja neće puknuti na kiši

Zlatan Kljaković Gašpić posadio je više od 40 sorti trešanja. Za prodaju koristi 26 sorti, a ostale ispituje. trešnja mora biti krupna i ukusna, redovito roditi i ne smije pucati na kiši, što se događa starim sortama.

Od 10. svibnja do 10. srpnja

Najranije sorte Rita, Bigi i Sweet Early dozrijevaju nakon 10 svibnja, no ove godine kasne pet do sedam dana zbog duge zime. kasne sorte Staccato, Late Lory i Sweet Heart dozrijevaju između 5. i 10. srpnja.

Stara trešnja ima tamnu peteljku

Zrele trešnje moraju biti tamno crvene do crne boje. Peteljka mora izgledati svježe, biti zelenkasta, a ne siva i tamna. Staru trešnju može se prepoznati po pretamnoj peteljki i mekanome plodu, pojašnjava Zlatan Kljaković Gašpić.