Kuščević: Ne mogu pratiti sve to, imam ja puno nekretnina...

Ministar uprave Lovro Kuščević izgradio je kuću u Nerežišćima na Braču, ali je 11 godina nije upisao u katastar, javlja Telegram. Nakon dva tjedna istraživanja i prepiski, Telegramu je to potvrdila i Državna geodetska uprava.

- Državna geodetska uprava će po Vašoj prijavi pokrenuti postupke u skladu s odredbama Prekršajnog zakona zbog eventualne povrede članka 69. odnosno 89. - odgovorili su im.

- Ministar je napravio sve što treba da bi dobio uporabnu dozvolu, no propustio je odraditi zadnji korak, prijaviti promjenu u katastar - potvrdila je za Telegram arhitektica Suzana Dobrić Žaja.

- Ironično, baš je ovih dana ministar Kuščević svečano pustio u rad portal Katastar u pokretu koji bi trebao pomoći građanima da na brz, lak i učinkovit način imaju uvid u podatke o nekretninama. Kako, kad neodgovorni pojedinci s ministrom na čelu, ne prijavljuju ono što su po zakonu dužni prijaviti? Koji je onda uopće smisao digitalizacije, kada baze podataka nisu ažurirane? - rekla je.

Kuščević: Tko će voditi računa?

Ministar uprave komentirao je tekst Telegrama, javlja N1. Na pitanja novinara zašto nije upisao kuću na Braču u katastar, ministar uprave izjavio je:

- To sam pročitao u medijima. Zaista sam to propustio. Dao sam zahtjev da se unese u katastar...Hvala Bogu, imam puno nekretnina, nije moguće sve to pratiti. Dao sam zahtjev da se evidentiraju u katastru sve moje nekretnine

Na pitanje kako mu se to moglo dogoditi, ministar je odgovorio:

- Tko će voditi računa?

Imate toliko nekretnina da ne možete pratiti? - pitala ga je novinarka

- Bogu hvala, da.