Kuščević i APIS demantiraju plasiranje priče o potpisima

Ministar uprave Lovro Kuščević demantirao je u četvrtak da je on osobno, kao probni balon, plasirao u medije neslužbene informacije o nedovoljnom broju prikupljenih potpisa za referendume o Istanbulskoj konvenciji i izbornom zakonu, istaknuvši da će službeni podaci biti objavljeni sredinom idućeg tjedna, a demantij su uputili i iz Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT) koja radi na prebrojavanju potpisa.

U povodu medijskih napisa da nije prikupljen dovoljan broj potpisa za referendum, Kuščevića je prozvala Građanska inicijativa Narod odlučuje, koja tvrdi da je upravo on plasirao te "neslužbene laži" u medije.

Ministar Kuščević, pak, ponavlja kako nema uvida u ono što radi tvrtka APIS te kako ne zna odakle dolaze navedene informacije.

"Pa ja ne znam otkuda su te informacije, to sasvim sigurno nisu službeni podaci. Mislim da su to poluinformacije", izjavio je Kuščević nakon sjednice Vlade upitan jesu li objavljeni podaci "probni balon" koji je on plasirao u javnost.

On osobno nema nikakvih saznanja o broju prikupljenih potpisa na peticijama Građanske inicijative Narod odlučuje i Istina o Istambulskoj za raspisivanje referenduma, koje provjerava tvrtka APIS.

"Povjerenstvo još nije dovršilo svoj postupak kontrole prikupljenih potpisa. Očekujem da će taj postupak biti gotov polovicom idućeg tjedna i tada ćemo imati sve mjerodavne rezultate", ističe Kuščević.

Na novinarsko pitanje jesu li objavljeni podaci "laži koje je on plasirao medijima" nije odgovorio, te je ponovio kako nema nikakvih saznanja o tome koliko su brojke objavljene u medijima točne.

Nema, kaže, ni informacije da je Povjerenstvo, koje je dobilo zadatak sortirati važeće i nevažeće potpise, utvrdilo u potpisnim peticijskim listama imena umrlih osoba, te da su neki potpisivani i više puta, o čemu danas također pišu mediji.

Ni iz APISA ne žele komentirati medijske napise

I iz Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT) koja radi na prebrojavanju potpisa za održavanje referenduma, navode kako od njih nije u medije došla informacija po kojoj za referendume nije prikupljeno dovoljno potpisa.

Na Hinin upit nisu htjeli komentirati medijske informacije po kojima nije prikupljen dovoljan broj potpisa za referendume o Istanbulskoj konvenciji i izbornom zakonu, objasnivši da je za to nadležno Ministarstvo uprave.

"Mogu vas uputiti samo Ministarstvu uprave; mi se u ovom pitanju ne oglašavamo jer je Ministarstvo uprave nadležno za to pitanje”, rekli su u APIS-u.