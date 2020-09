Kuščević uz milijune i 6+6 naknadu tražio dozvolu da uzme još novca na naknadama

Kuščević, težak milijune prema imovinskoj kartici, uputio je zahtjev smije li nakon prestanka mandata prihvatiti zaslužene općinske i županijske naknade. To je učinio odmah nakon što mu je istekao zastupnički mandat u Saboru.

<p>Bivši ministar, aktualni vijećnik Splitsko-dalmatinske županije i USKOK-ov osumnjičenik <strong>Lovro Kuščević </strong>ipak ne može istovremeno primati naknadu 6+6 i druge naknade povezane uz titule u predstavničkim tijelima koje ima, i iz javne blagajne dobivati još nekoliko tisuća kuna kako bi podebljao budžet svog domaćinstva, piše <a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/otkrivamo-kuscevic-je-uz-sve-svoje-milijune-i-66-naknadu-pokusao-od-drzave-nazicati-jos-par-tisuca-kuna-mjesecno/" target="_blank">Telegram</a>.</p><p>Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donijelo je takvo mišljenje nakon što im je Kuščević, težak milijune prema imovinskoj kartici, uputio zahtjev smije li nakon prestanka mandata prihvatiti zaslužene općinske i županijske naknade. To je učinio odmah nakon što mu je 22. srpnja istekao zastupnički mandat u Saboru.</p><p>Načelno su iz Povjerenstva rekli da može, ali 'pod uvjetom da ne prima naknadu plaće povodom prestanka obnašanja dužnosti saborskog zastupnika', istaknuli su pozivajući se na odredbe Zakona o sprječavanju sukoba interesa. </p><p>I tu je nastala cijela zbrka jer je <a href="https://www.telegram.hr/politika-kriminal/otkrivamo-kuscevic-je-uz-sve-svoje-milijune-i-66-naknadu-pokusao-od-drzave-nazicati-jos-par-tisuca-kuna-mjesecno/" target="_blank">Telegramu </a>iz Sabora službeno potvrđeno kako je Kuščević podnio zahtjev za ostvarivanje te naknade.</p><p>Tako će u prvih šest mjeseci (do 22. siječnja) Uskokov osumnjičenik mjesečno primati naknadu od 15.628,29 kuna neto. Dok će od 23. siječnja do 22. srpnja iduće godine primati još pola tog iznosa, 8.804,14 kuna neto. Ukupno u tom razdoblju, dakle, primit će 146.594,58 kuna neto.</p><h2>Nisu ušli u Sabor, ali ćemo ih idućih godinu dana platiti 7,7 milijuna kuna da ne rade ništa</h2><p>Zamislite radno mjesto na koje ne morate dolaziti i imate plaću od 15-ak tisuća kuna. A kad vam šef da otkaz, imate pravo pola godine na punu plaću, a još pola godine na pola plaće. </p><p>Jedno takvo radno mjesto je Sabor. Od Sabora smo dobili popis onih zastupnika iz bivšeg saziva koji su tražili i dobili pravo na tzv. 6+6 povlasticu, odnosno primanja cijele i polovične plaće još godinu dana.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI</strong></p><p>Mahom se radi o onima kojima su građani iskazali nepovjerenje na zadnjim izborima. Izbacili su ih iz saborskih fotelja, ali će ih i dalje masno plaćati. Točnije, 7,74 milijuna kuna kroz sljedećih godinu za njih 36-ero.</p><p>Trošak smo izračunali uzimajući u obzir njihove bruto plaće za koje novac izdvajaju porezni obveznici te računajući koliko dugo imaju povlasticu. Od svih, jedino Tomislav Tolušić ima pravo koristiti povlasticu tri mjeseca pune plaće i tri mjeseca pola plaće jer je u Saboru, nakon smjene iz Vlade, bio tek godinu dana.</p><p>Svi ostali navedeni su tražili i dobili povlasticu godinu dana. Ova povlastica se ne dodjeljuje automatski, nego je na savjesti zastupnika da je zatraži ili ne zatraži. Ovih 36 su do 4. kolovoza zatražili i onda im je ona odobrena. Ali barem zasad na tom popisu nema svih zastupnika koji su izgubili mandat. Primjerice, iako je najavila da će tražiti tu povlasticu, bivša SDP-ovka Milanka Opačić nije je zasad uzela. </p><p>Probali smo je kontaktirati, ali nije odgovorila na naše pozive i poruke. Povlasticu također, primjerice, nisu koristili Ivica Mišić i Ivan Lovrinović.</p><p>Od onih koji su odlučili živjeti na račun poreznih obveznika još godinu dana, najviše ćemo pojedinačno izdvojiti za Glasovu Nadu Turinu Đurić, čija bruto plaća je iznosila 31.000 kuna mjesečno. Neto je dobivala 17.000 kuna. Neto plaća zavisi od mjesta prebivališta, broja djece ili uzdržavanih osoba, pa i neki s nižom bruto plaćom dobiju u biti više.</p><p>Pravo će iskoristiti i Lovro Kuščević, koji je pod istragom Uskoka i koji se hvalio svojom poduzetničkom sposobnošću. </p><p>Ova povlastica je uvedena jer dužnosnici, uključujući i zastupnike, ne smiju biti u upravama i vlasništvu tvrtki godinu dana. Pa da imaju plaću u tom periodu “hlađenja”. Za ministre je to donekle i razumljivo da ne bi zlorabili svoj položaj, ali zastupnici imaju znatno manju odgovornost i utjecaj. Kao i, primjerice, zamjenik načelnika neke male općine. Ali svi su stavljeni u isti koš i imaju pravo na “6+6”.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Šest plus šest jednako osam milijuna kuna</strong></p><p>Ako nađu neki posao tijekom godine dana, gube pravo na naknadu. Ali teško da će naći tako dobro plaćene poslove. </p><p>Poseban slučaj je Siniša Varga, jer je on od Sabora dobivao dio plaće, a dio je zarađivao u bolnici. Zato je iznos najmanji.</p><p>Čak 11 zastupnika odlučilo se vratiti na bivši posao u kolovozu ili rujnu. Oni nisu na ovom popisu, ali dok se ne vrate na posao, i oni imaju pravo na punu plaću. Za njih ćemo izdvojiti nešto manje od pola milijuna kuna, a među njima je, primjerice, i Goran Aleksić. <br/> Zastupnici Željko Jovanović (SDP) i Goran Beus Richembergh (Glas) pune 55 godina ove godine i imaju pravo na zastupničku mirovinu pa je plaća odobrena do rođendana. Inače, muškarci u Hrvatskoj moraju raditi do 65. Prosječna saborska mirovina u lipnju je bila 10.074 kune.</p><p><strong>234.225 kn <br/> IVAN PERNAR: I stranka i on su propali, ali financirat ćemo mu lagodan život godinu dana</strong></p><p><strong>192.798 kn <br/> TOMISLAV SAUCHA: Trošak za čovjeka kojemu se sudi da je izvlačio novac na dnevnicama</strong></p><p><strong>197.415 kn <br/> BRUNA ESIH: Nije previše govorila u Saboru. Uzet će lovu umjesto da se vrati na posao</strong></p><p><strong>201.105 kn <br/> LOVRO KUŠČEVIĆ: Pod istragom zbog pogodvanja, a plaća će mu stizati godinu dana</strong></p><p><strong>120.807 kuna <br/> TOMISLAV TOLUŠIĆ: U Saboru je bio godinu dana pa je uzeo plaću ‘3+3’ mjeseca, ne ‘6+6’</strong></p><p><strong>247.500 kn <br/> GORDAN MARAS: Bruto trošak za plaću. Ispao je iz Sabora i vodi zagrebački SDP</strong></p><p><strong>MARIO HABEK<br/> 259.290 kn</strong></p><p><strong>MARIN ŠKIBOLA<br/> 228.132 kn</strong></p><p><strong>BRANKO HRG<br/> 260.721 kn</strong></p><p><strong>TOMISLAV PANENIĆ<br/> 241.614 kn</strong></p><p><strong>ANA KOMPARIĆ DEVČIĆ<br/> 214.515 kn</strong></p><p><strong>DARINKO KOSOR<br/> 258.471 kn</strong></p><p><strong>I. NINČEVIĆ LESANDRIĆ<br/> 186.345 kn</strong></p><p><strong>DAMJAN VUCELIĆ<br/> 232.623 kn</strong></p><p><strong>VEDRAN BABIĆ<br/> 244.800 kn</strong></p><p><strong>GIOVANNI SPONZA<br/> 253.980 kn</strong></p><p><strong>MIRO KOVAČ<br/> 247.239 kn</strong></p><p><strong>IRENA PETRIJEVČANIN<br/> 211.527 kn</strong></p><p><strong>MIHAEL ZMAJLOVIĆ<br/> 241.650 kn</strong></p><p><strong>MARIJA PUH<br/> 196.488 kn</strong></p><p><strong>IGOR DRAGOVAN<br/> 270.000 kn</strong></p><p><strong>SINIŠA VARGA<br/> 48.303 kn</strong></p><p><strong>TOMISLAV ŽAGAR<br/> 203.868 kn</strong></p><p><strong>MLADEN MADJER<br/> 212.175 kn</strong></p><p><strong>SAŠA ĐUJIĆ<br/> 189.108 kn</strong></p><p><strong>ANTE BABIĆ<br/> 221.508 kn</strong></p><p><strong>JOŠKO KLISOVIĆ<br/> 221.508 kn</strong></p><p><strong>JOSIP KRIŽANIĆ<br/> 228.888 kn</strong></p><p><strong>DOMAGOJ MIKULIĆ<br/> 187.263 kn</strong></p><p><strong>NADA TURINA ĐURIĆ<br/> 279.000 kn</strong></p><p><strong>DRAŽEN MILINKOVIĆ<br/> 209.403 kn</strong></p><p><strong>ŽELJKO LACKOVIĆ<br/> 219.510 kn</strong></p><p><strong>HRVOJE RUNTIĆ<br/> 188.190 kn</strong></p><p><strong>MARKO ŠIMIĆ<br/> 189.108 kn</strong></p><p><strong>SONJA ČIKOTIĆ<br/> 190.953 kn</strong></p><p><strong>STJEPAN ČURAJ<br/> 209.529 kn</strong></p>