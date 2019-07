Lovro Kuščević automatizmom od 18. srpnja postaje zastupnik

Lovro Kuščević je i službeno razriješen dužnosti ministra, a obavijest o tome jutros je poslana u Sabor. U rješenju piše da se Kuščević kako je ministar dužnosti razriješen na osobni zahtjev i to počevši od 9. srpnja. Predsjednik Mandatno imunitetnog povjerenstva Žarko Tušek (HDZ) potvrdio je da je bivši ministar 10. srpnja tražio aktiviranje saborskog mandata, a dužnost na novoj funkciji automatizmom mu počinje 18. srpnja. Taj dan prestaje mandat njegove zamjene Sanje Putice.

Protiv aktiviranja saborskog mandata Lovre Kuščevića bio je jedino Robert Podolnjak (Most), a očito tragom jučerašnje kritike Bože Petrova kako Kuščević više nije dovoljno dobar za Vladu i HDZ, ali jeste za Sabor. Na te kritike kako Sabor postaje popravni dom za ministre, predsjednik MIP-a i član Predsjedništva HDZ-a Tušek je odgovorio kako svatko može komentirati političku situaciju kako želi, ali treba imati u vidu da je Kuščević izabrani zastupnik u Hrvatski sabor.

- To je njegov mandat, on ga je osvojio na parlamentarnim izborima u 10. izbornoj jedinici. Ne vidim ništa sporno da gospodin koji je osvojio mandat taj isti mandat aktivira - rekao je Tušek.

Upitan koga vidi umjesto Kuščevića u Vladi, Tušek je podsjetio da su jučer imali sjednicu predsjedništva HDZ-a na kojoj ih je predsjednik stranke izvijestio o namjerama oko rekonstrukcije Vlade u predstojećem periodu.

- Moramo imenovati nove ministre uprave i vanjskih i europskih poslova, a, prema nekim naznakama, bit će i nekih drugih promjena, ali o konkretnim imenima nismo razgovarali niti za to u ovom trenutku ima potrebe. U vremenu pred nama bit će konzultacija na stranačkoj razini, a predsjednik Vlade je taj koji bira ministre i odlučuje koga želi u svom timu – najavio je Tušek.

I dok se nagađa o Sanji Putici kao nasljednici Kuščevića, Tušek o njoj ima dobro mišljenje i smatra da može biti dobra na više mjesta u Vladi ili bilo kojem drugom dijelu parlamentarnog ili javnog rada. Nije siguran da će se do petka, do kad Sabor zasjeda, glasovati o novim ministrima.

- Tu se ništa ne može očekivati ili ne očekivati. Budući da predsjedništvo HDZ-a nije razgovaralo o imenima, ne vjerujem da ćemo imena novih ministara imati sutra ili prekosutra. Odluke o tome nismo donijeli. Pretpostavljam da će nas predsjednik Vlade izvijestiti o rekonstrukciji, u kojem obimu i na koji način i u kojem vremenu i s kojim imenima je misli provesti - rekao je.

Nije vidio prijedlog rekonstrukcije Vlade.

- Razgovarali smo o tome da je to pozitivno, da je potreban "refresh" Vladi, nekoliko novih, svježih lica i jedan novi zamašnjak za vrijeme koje je pred nama, za pripremu stranke za predsjedničke izbore i podršku Kolindi Grabar Kitarović kada istakne kandidaturu, što vjerujemo da će učiniti. I u kontekstu predsjedanja Europskom unijom, što je pred nama, veliki su izazovi pa je normalno i logično da se taj naš tim što prije kompletira i da se ljudi prihvate svojih odgovornih dužnosti – objasnio je Tušek.

Nakon što je razrješenja, očekuje se da će ovih dana premijer Saboru poslati i prijedlog imena novog ministra te zatražiti da mu zastupnici daju povjerenje. Iz Vlade poručuju da će to pitanje biti riješeno do petka. Prije toga, sukladno odredbama saborskog poslovnika, održati će se i rasprava na matičnom odboru, dok će zastupnici na plenarnoj sjednici samo glasati o novom kandidatu. Prema neslužbenim informacijama rekonstrukcija Vlade mogla bi biti obavljena do kraja srpnja, zbog čega bi se morala sazvati izvanredna sjednica Sabora.

Ime Sanje Putice spominje se neslužbeno u kontekstu resora vanjskih poslova. Premijer jučer imena nije želio otkriti kazavši da se još provode konzultacije.

Mandatno imunitetno povjerenstvo prihvatio i zahtjev Ivana Klarina (DP) da aktivira mandat, čime prestaje mandat njegovoj zamjeni Mariji Alfirev. Podsjetimo, načelnik općine Tisno nezadovoljan šefom stranke Davorom Bernardićem otišao je iz Sabora u listopadu 2017. godine, no sad se odlučio vratiti. Zbog nespojivosti dužnosti, prestaje zastupnički mandat i HDZ-ovom Tomislavu Sokolu koji je na posljednjim izborima izabran u Europski parlament, a u Saboru će ga zamijeniti načelnica općine Jasenovac Marija Mačković.