VIDEO Šef sindikata policije koji je kupio Lexus prije par godina pjevao: 'Težak sindikalni život'

Težak sindikalni život, ali drugoga nema, ali dobro je, još se bolje sprema, pjevao je na snimci koja je 2022. godine izašla u javnost Dubravko Jagić, predsjednik Sindikata policije Hrvatske.

- To je privatna snimka iz bazena mojih roditelja na vikendici u Jasenovcu i nemam što više za dodati i reći - pravdao se Jagić tada.

VIDEO Šef Sindikata policije u bazenu pjeva o sindikalnom životu: 'To je privatna snimka' | Video: KanalRi

Podsjetimo, Jagić je ponovno došao u fokus javnosti kada je Telegram objavio da je kupio novi luksuzni terenac marke Lexus. Kako se navodi na službenoj stranici proizvođača vrijednost auta iznosi preko 100.000 eura. Jagić tvrdi da je vozilo platio manje jer, kako kaže, "poznaje ljude u Lexusu", te naglašava da je automobil kupio privatnim sredstvima, putem leasinga. Radi se o modelu Model Lexus RX 450h+ iz višeg cjenovnog razreda, čija se cijena, ovisno o opremi, kreće od 90.000 eura, dok skuplje varijante, ovisno opremi i motoru, mogu doseći i preko 120 tisuća eura. Jagić za Telegram nije htio precizirati koliko je točno platio svoj automobil, ali je potvrdio da ga je kupio prije otprilike mjesec dana i da ga redovito koristi, uključujući i dolaske na posao.

Inače, Jagić je na čelu Sindikata policije Hrvatske od njegova osnutka 1999. godine, što znači da organizaciju vodi već više od 25 godina. Sindikat danas okuplja više od 14 tisuća članova te je jedan od najvećih i najutjecajnijih u sustavu Ministarstva unutarnjih poslova i državnih službi. Kao njegov dugogodišnji čelnik, Jagić često istupa u javnosti kao predstavnik policijskih službenika, upozoravajući na njihov materijalni položaj i tražeći povećanje plaća i poboljšanje uvjeta rada.