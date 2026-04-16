VIDEO Šef sindikata policije koji je kupio Lexus prije par godina pjevao: 'Težak sindikalni život'

To je privatna snimka iz bazena mojih roditelja na vikendici u Jasenovcu, pravdao se Jagić 2022. godine kad je snimka izašla u javnost. Telegram je sad otkrio da je kupio novi Lexu

Težak sindikalni život, ali drugoga nema, ali dobro je, još se bolje sprema, pjevao je na snimci koja je 2022. godine izašla u javnost Dubravko Jagić, predsjednik Sindikata policije Hrvatske.

- To je privatna snimka iz bazena mojih roditelja na vikendici u Jasenovcu i nemam što više za dodati i reći - pravdao se Jagić tada. 

Podsjetimo, Jagić je ponovno došao u fokus javnosti kada je Telegram objavio da je kupio novi luksuzni terenac marke Lexus. Kako se navodi na službenoj stranici proizvođača vrijednost auta iznosi preko 100.000 eura. Jagić tvrdi da je vozilo platio manje jer, kako kaže, "poznaje ljude u Lexusu", te naglašava da je automobil kupio privatnim sredstvima, putem leasinga. Radi se o modelu Model Lexus RX 450h+ iz višeg cjenovnog razreda, čija se cijena, ovisno o opremi, kreće od 90.000 eura, dok skuplje varijante, ovisno opremi i motoru, mogu doseći i preko 120 tisuća eura. Jagić za Telegram nije htio precizirati koliko je točno platio svoj automobil, ali je potvrdio da ga je kupio prije otprilike mjesec dana i da ga redovito koristi, uključujući i dolaske na posao.

OTKRILO SE LUKSUZ Šef sindikata policije kupio terenac Lexus vrijedan više od 100.000 eura
Inače, Jagić je na čelu Sindikata policije Hrvatske od njegova osnutka 1999. godine, što znači da organizaciju vodi već više od 25 godina. Sindikat danas okuplja više od 14 tisuća članova te je jedan od najvećih i najutjecajnijih u sustavu Ministarstva unutarnjih poslova i državnih službi. Kao njegov dugogodišnji čelnik, Jagić često istupa u javnosti kao predstavnik policijskih službenika, upozoravajući na njihov materijalni položaj i tražeći povećanje plaća i poboljšanje uvjeta rada.

Tragedija na gradilištu u Samoboru: Pala dizalica, jedan čovjek poginuo, drugi ozlijeđen
SLETIO I HELIKOPTER

Tragedija na gradilištu u Samoboru: Pala dizalica, jedan čovjek poginuo, drugi ozlijeđen

O događaju je obaviješteno i Državno odvjetništvo. Očevid je u tijeku nakon kojeg će se znati više detalja, rekli su nam iz policije
S kaznenim djelima počeo je još kao maloljetnik, a šest puta si je na isti način smanjio kaznu?!
OPLJAČKAO ZLATARNICU U ZAGREBU

S kaznenim djelima počeo je još kao maloljetnik, a šest puta si je na isti način smanjio kaznu?!

Ivan S. iza sebe ima više od 200 kaznenih prijava, uglavnom za krađe i teške krađe. Ima i desetak osuđujućih pravomoćnih presuda, no u zatvoru je proveo nešto više od šest godina...
Mračna strana Magyara: 'To je sve propaganda. Da, muškarac sam i imam svoj seksualni život'
NOVI MAĐARSKI PREMIJER

Mračna strana Magyara: 'To je sve propaganda. Da, muškarac sam i imam svoj seksualni život'

Magyar dolazi na vlast uz niz kontroverzi iz privatnog života • Optužbe za nasilje obilježile su mu brak • Tajna snimka otvorila pitanje političkog utjecaja na pravosuđe

