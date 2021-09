Kutinski gradonačelnik Zlatko Babić objavio je da izlazi iz HDZ-a nakon afere koje su otkrila 24sata. U Kutinu su ovaj tjedan došli i istražitelji USKOK-a po dokumentaciju nakon što je direktorica kutinske komunalne tvrtke Eko Moslavina Adrijana Cvrtila otkrila da se zadnje četiri godine politički uhljebljava u tvrtku, a preko nje se i kupuju gradski vijećnici, što je kazneno djelo kažnjivo zatvorom. Cvrtila je prozvala direktno Babića, te sad već bivšeg predsjednika Gradskog vijeća Davora Kljakića (HSLS). Babić istupa iz stranke, ali ostaje gradonačelnik.

- S obzirom na to da se moja stranka, kojoj sam pristupio 1989. godine u “baraci” u Zagrebu povlači kroz blato zbog novonastale situacije u Kutini, a koju isključivo želim razjasniti i razriješiti putem institucija Republike Hrvatske, odlučio sam zatražiti ispis iz članstva Hrvatske demokratske zajednice.Odlučan sam da putem nadležnih institucija otklonim svaku indiciju koja bi ukazivala na moju odgovornost o atmosferi koja je proizvedena u posljednjih nekoliko tjedana. Moje sugrađanke i sugrađani su me ponovno izabrali na dužnost gradonačelnika na temelju moga rada te me ova situacija obvezuje da kao gradonačelnik radim još jače za Kutinu i sve moje sugrađane - napisao je Babić na Facebooku.

Iako kaže da je sam izašao, saznajemo da bi bio izbačen da to nije učinio.

24sata su zadnjih dva tjedna otkrila aferu s uhljebljivanjem i objavili smo niz detalja i snimki. Prvo smo objavili svjedočanstvo Cvrtile o tome kako je jednom gradskom vijećniku koji je i zaposlenik Eko Moslavine morala dizati plaću, a drugom zaposliti sina u zamjenu za potporu gradonačelniku u prošlom mandatu. Svjedočila je i o tome kako je ukupno morala zaposliti i nije smjela dati otkaz 10-ak HDZ-ovaca, HSLS-ovaca i osoba bliskih gradonačelniku i predsjedniku gradskog vijeća.

Babić i predsjednik vijeća Davor Kljakić (HSLS) koji je koalicijski partner su prvotno sve negirali. A onda smo objavili niz tajnih snimaka koje dokazuju da je Cvrtila govorila istinu. Objavili smo i poruke vijećnika, ali i snimku na kojoj se čuje gradonačelnik priznaje nalaganje zapošljavanja sina, ali i da će imati problem ako otkaz dobije lokalna HDZ-ovka jer ju je on "preporučio". Objavili smo snimke na kojima se čuju nalozi predsjednika gradskog vijeća Kljakića da ti ljudi ne smiju dobiti otkaz, da im direktorica nađe bilo što da rade, od čupanja trave do skupljanja papira. Kljakić je nakon objave podnio ostavku na sve funkcije, a HSLS ga je izbacio iz stranke (iako on tvrdi da je sam izašao). Sada je i Babić izašao iz HDZ-a da ga ne izbace, ali još je ostao gradonačelnik.

Tek treba vidjeti hoće li ga njegova, sad već bivša stranka, rušiti u gradskom vijeću krajem godine ili će mu izglasati proračuni i nastaviti vladati zajedno s njim iako više nije u HDZ-u.