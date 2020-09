'Kutle je heroj imovinskog rata, Plenkoviću uključi se u doček'

Povodom Kutlinog oslobođenja oglasio se i Dario Juričan. Obratio se premijeru Plenkoviću. Predlaže mu da zajedno organiziraju Kutlin doček...

<p>Miroslav Kutle pravomoćno je oslobođen u aferi Tisak. Na tu vijest osvrnuo se i <strong>Dario Juričan</strong>. Na svom se Facebook profilu obratio premijeru Plenkoviću i predložio mu da zajedno organiziraju Kutlin doček.</p><p><em>DRAGI MOJ ANDREJ PLENKOVIĆU, NAPOKON NAS ČEKA JEDAN POŠTENI VIKEND!</em></p><p><em>Dragi moj Andrej,</em></p><p><em>posljednji je trenutak da se uključiš u Organizacijski odbor za doček Miroslava Kutle, suosnivača HDZ-a 1989., koji se napokon vraća s privremenog rada iz svoje rezervne domovine, BiH. Kao što vjerojatno već znaš - a možda ste u središnjici već i proslavili uz par kila pečenog - naš Mirek je sada napokon pravomoćno oslobođen u aferi Tisak, najvećoj aferi koja mu se stavljala kao krimen. On iz te priče izlazi kao heroj!</em></p><p><em>Miroslav Kutle je najbolje opisan riječima njegovog odvjetnika Željka Olujića kad je ovaj 1995. tražio ispriku od Novog lista:</em></p><p><em>„Već se u mnogim slučajevima dogodilo da se ponajbolje hrvatske domoljube optuži i osudi u javnosti za nešto što sud nikada utvrdio nije. Tako im se nanosi ogromna i neizbrisiva šteta. To je u slučaju g. Kutle osobito štetno, jer je on ugledni poduzetnik kojem poslovni i moralni kredibilitet itekako treba.“</em></p><p><em>(Pakiraju tako sada i drugoj HDZ-ovoj uzdanici, Josipi Rimac - njen odvjetnik Anđelko Jureško kaže da je to: “Čisti politički proces!”)</em></p><p><em>Osim što je krajnje ugledni poduzetnik, Kutle je prvoborac HDZ-a, dobitnik Reda danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića, Reda Ante Starčevića te Spomenice domovinske zahvalnosti. I naravno, nagrade udruženja menadžera Croma, za menadžera godine (1992).</em></p><p><em>Još bih te, dragi Andrej, podsjetio na proročanske riječi koje je 2000. izrekao Miroslavov brat Ante Kutle: „Mislim da je njegova uloga u uspostavljanju, a napose u opstanku države, neizmjerljivo velika i mislim da bi na kraju temeljito provedene istrage i poštenog suđenja, kakvo svi očekujemo, mogao izići kao heroj.“</em></p><p><em>Heroj osnivanja HDZ-a, heroj privatizacije, heroj tuđmanovskih ordena, heroj Sessinog pravosuđa.</em></p><p><em>Predlažem ti, dragi moj Andrej, da se što prije uključiš u dolazak tog narodnog heroja imovinskog rata. Evo ja ću podržati akciju tako što preko vikenda, pod parolom Pošteni vikend, besplatno puštam film Gazda: Početak, o heroju pretvorbe Miroslavu Kutli.</em></p><p><em>Kad već preko tjedna nismo pošteni, budimo to barem vikendom!</em></p><p><em>Inače, vidim da si se usredotočio na Zakon o obnovi Zagreba, a radiš to traljavo, nagluho i nestručno. Jer da si samo bacio pogled na organizacijsku strukturu na primjeru obnove potresom uništenih Dubrovnika i L'Aquile, znao bi da ti u Zakonu treba povjerenik i/ili efikasno stručno tijelo.</em></p><p><em>I ne bi se tako razmetljivo nabacivao s neprovedivim financijskim modelom 60:20:20. Kojih će to točno 20% u obnovu uložiti bankrotirani Zagreb tvog dobrog pajde i donedavnog koalicijskog partnera, Rezača etiketa?</em></p><p><em>Jesi li se, moj Andrej, negdje raspitao kako su to napravili Talijani nakon L'Aquile (Uredba sa zakonskom snagom: Hitne intervencije u korist građana pogođenih potresom i druge hitne intervencije civilne zaštite) i koje su fiskalne mjere, primjerice preko igara na sreću, primijenili?</em></p><p><em>Uzalud su Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska komora arhitekata, Udruženje hrvatskih arhitekata, Udruženje hrvatskih urbanista, Društvo arhitekata Zagreba i Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata više puta upozoravali na nedovoljno kvalitetna rješenja pojedinih pitanja u prijedlogu zakona, koja i dalje nisu ispravljena. Pa neće te valjda oni učiti poslu!</em></p><p><em>A kad doneseš Zakon o obnovi Zagreba, svakako računaj i na pajdu Kutlu - pa nije taj neimar malo svojih betonskih krasotica posijao po zagrebačkom Laništu. Iako se nije pretjerivalo s materijalom, potres im nije naudio. A naći će se kod Kutle, kao i uvijek, pokoja kunica za blagajnu HDZ-a. Znaš kako to ide, moj Andrej.</em></p><p><em>Dario Juričan, gradonačelnik svemira</em></p>