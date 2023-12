Kutleša o Maksimiru: 'Gledamo dobrobit Crkve. Nije bilo drugog načina, ali svi su zadovoljni'

U prvom redu gledamo dobro Crkve. Nama je bilo u interesu da se u 10 različitih župa mogu sagraditi crkve. Da smo išli na drugi način, teško bismo do toga došli. I civilna vlast je zadovoljna i tako smo spojili korisno s ugodnim, kazao je. Izrazio je uvjerenje da će gradska i državna vlast osigurati i da se crkve mogu sagraditi, kako bi ljudi u metropoli mogli dostojno slaviti misu, kazao je u razgovoru za HRT zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.

Osvrnuo se na navode prema kojima bi korisnije bilo graditi škole, vrtiće i sportske dvorane.

- To je komplementarno. Crkva je samo jedan objekt. Postoji i drugi, pastoralni objekt gdje mogu biti dječji vrtići i ostalo. Crkva je uvijek naglašavala karitativni i edukativni dio. Ne vidim problem da se i u ovim objektima grade škole i sve ono drugo - ako to dopuste vlasti koje su za to mjerodavne - kazao je nadbiskup Kutleša.

Odgovorio je i na pitanje hoće li Crkva dati vjernicima naputak za koga da glasuju.

- Kad je počela demokracija, Crkva je davala dosta priopćenja. Vjerujem da su naši vjernici i političari već upoznati što je nauk Katoličke Crkve. Crkva ima duhovni smisao, a država ima materijalni smisao - poručio je.

Na pitanje što traže u pregovorima s Vladom o financiranju katoličkih škola Kutleša je odgovorio:

- Tražimo da katoličke, tj. vjerske škole budu izjednačene s javnim školama da nam se ne bi dogodilo da građani RH koji su vjernici, a žele upisati svoju djecu u vrtiće - ne plaćaju veću cijenu od ostalih - rekao je Kutleša.