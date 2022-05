Kvadrat stana u Zagrebu ide i za 8.000 eura. Agent za nekretnine: 'Cijene nisu realne'

Promet prodaje nekretnina u odnosu na prošlu godinu u Hrvatskoj je porastao za 9%, a cijene su, u odnosu na 2020. godinu, narasle za 9 do 11%. Najviši rast cijena zabilježen je u Zagrebu, a cijene se, zbog velike potražnje, manjka novogradnje i potresa, penju i do 8 tisuća eura po kvadratnom metru. Prosječna cijena je oko 2200 do 2300 eura, a ona varira ovisno o mikrolokaciji, godini izgradnje i drugim faktorima. Uz sad već klasične probleme manjka radne snage, materijala, došla je i još jedna runda APN-a te dodatno pogurala tržište u nove cjenovne visine– ističe za 24sata Sanjin Rastovac, agent za nekretnine iz agencije Sky Nekretnine.