Kvaka članka 89.: Ima li Ustavni sud pravo zabraniti mandatara? Evo što je podijelilo eksperte

Ustavni sud se, u odluci da Zoran Milanović ne može biti mandatar čak i ako podnese ostavku na mjesto predsjednika, pozvao na članak 89. Ustava RH koji kaže: "Kad se utvrdi da sudionici u izborima postupaju protivno Ustavu ili zakonu, Ustavni sud će o tome obavijestiti javnost putem sredstava javnog priopćavanja, po potrebi upozoriti nadležna tijela, a u slučaju povrede koja je utjecala ili je mogla biti od utjecaja na rezultat izbora, poništit će sve ili pojedine izborne radnje i odluke, koje su prethodile takvoj povredi".

Ustavni stručnjak Robert Podolnjak koji je bio kandidat Mosta u 3. izbornoj jedinici tvrdi da ovo upozorenje Ustavnog suda nikakvo uporište u Ustavu i ustavnom zakonu o Ustavnom sudu.

- Ustavnopravno, odluka nema blage veze s Ustavom, odnosno to što oni nazivaju priopćenje ili upozorenje. Kad govorimo o ovome, treba se vratiti na ono prvo upozorenje od prije mjesec dana. Tad sam rekao da Ustavni sud nema ovlast poništiti izbore zbog kršenja predizborne promidžbe od pojedinih sudionika, pa i od strane predsjednika Republike, naveo je Podolnjak.

Ističe da se izbori mogu poništiti zbog ozbiljnih kršenja u izbornoj proceduri koja se odnosi na otuđivanje izbornog rezultata, postupanje biračkih odbora, izbornih povjerenstava, odnosno na ono što je moglo bitno utjecati na izborni rezultat.

- Ustavni sud nije mogao tijekom izbornog postupka pa ni sada poništiti izbore. Oni su sad konstatirali da je predsjednik Republike ipak na neki način sudjelovao i da nije slušao upozorenje. Na koji način je to moglo utjecati na izbore, nitko to ne zna, to se ne može kvantificirati niti odrediti u bilo kojem smislu je li predsjednik nekom pomogao ili odmogao. Nedvojbeno je da se izbore nije moglo poništiti - kazao je Podolnjak pa nastavio:

- E sad – ovo upozorenje se i dalje poziva na njegovu ustavnu ovlast da nadzire ustavnost i zakonitost provedenih izbora. Međutim, prema svemu sudeći, izbori su, dodao je, provedeni u skladu sa zakonom i ustavom i Ustavni sud će nakon što DIP utvrdi konačne službene rezultate donijeti odluku da su provedeni s ustavim i zakonom. Nakon toga slijedi konstituiranje Sabora. Izabrani zastupnici imaju mogućnost izabrati osobu za mandatara prema svom izboru.

Tomašević: Pozvali smo Ustavni sud i DIP da se očituju hoće li izbori biti regularni

Svoje mišljenje izrazili su brojni političari i ustavni stručnjaci. Sanja Barić, predstojnica Katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci kaže da je "Ustavni sud doveden u stravičnu situaciju jer je predsjednik kontinuirano kršio Ustav RH".

Ustavnopravni stručnjak Mato Palić također je naglasio da je Ustavni sud još ranije upozorio Milanovića i SDP da aktualni predsjednik Republike ne može biti njihov premijerski kandidat na izborima niti smije sudjelovati u kampanji.

Tomislav Tomašević je pak odluku Ustavnog suda nazvao protuustavnom navodeći da je sada najvažnije konstituirati Sabor.

- Odluka Ustavnog suda nema nikakvog uporišta u Ustavu. Kad smo predavali kandidature u Sabor pozvali smo Ustavni sud i DIP da se očituju hoće li izbori biti regularni, drže li se svi upozorenja ili ne i da to naprave najkasnije na dan izborne šutnje tako da bez obzira na rezultate izbora svi znaju na čemu su. Oni to nažalost nisu napravili. Nisu niti upozoravali. Niti u jednom trenutku nisu rekli da Milanović krši nihovo upozorenje. Nisu rekli koja bi sankcija bila niti na čemu bi je temeljili, dokad vrijedi ta zabrana Milanoviću? I gdje piše u Ustavu da je takva sankcija moguća? Ukoliko izbori nisu bili kontaminirani, kako to da se Milanoviću zabranjuje da bude mandatar?, upitao je Tomašević.

I Nino Raspudić iz Mosta izjavio je pak da odluka Ustavnog suda nema uporište za to u Ustavu i zakonu. Ustavni sud je parapolitičko tijelo isluženih HDZ-ovih kadrova, dijelom SDP-ovih. To je skandalozno, to je najsramotnija institucija u Hrvatskoj i mi odavno govorimo da bi ih trebalo ukinuti i prebaciti ovlasti na Vrhovni sud - rekao je.