Kvaliteta vode i tradicija razlog su vašeg povjerenja u Jamnicu

Svevremenska gazirana prirodna mineralna voda koja vezuje generacije ove godine obilježava impresivnih 190 godina. Jamnica se počela puniti davne 1828. godine, a zahvaljujući prepoznatljivim mjehurićima svrstala se među omiljene proizvode potrošača.

Danas je Jamnica sastavni dio svakog stola - bilo da se radi o obiteljskom ručku kod kuće, odlasku u restoran ili samo kavi u kafiću, na svakom od stolova naći ćete Jamnicu. U čast velikom jubileju u gajbama trgovina diljem Hrvatske mogu se naći 6 stilski različitih etiketa retro edicije inspiriranih dugom poviješću. Kampanjom koja je posvećena velikom jubileju pod sloganom „Od 1828. u svim važnim trenucima“, Jamnica poručuje da već 190 godina svojom kvalitetom i tradicijom donosi radost u mnoge domove, a svojim jedinstvenim okusom osvaja generacije i generacije zaljubljenika u njezine mjehuriće.

Minerale kao što su kalcij, magnezij i natrij, organizam sam ne proizvodi, a oni su nužni za njegovo pravilno funkcioniranje. Zdravstveni benefiti Jamnice poznati su od samih početaka njene proizvodnje, kada se distribuirala isključivo u ljekarnama i preporučivala u prevenciji različitih bolesti. Jamnica se crpi iz 500 metara dubokih ležišta, zaštićenih od svakog onečišćenja i vanjskih utjecaja te je obogaćena mineralima i prirodnim ugljičnim dioksidom. Kemijski sastav Jamnice ostao je nepromijenjen još od prve kemijske analize objavljene 1823. godine, dok su suvremene analize također potvrdile njen blagotvoran učinak na organizam.

Danas je Jamnica najveći proizvođač mineralne vode i bezalkoholnih napitaka u ovom dijelu Europe te bilježi sve veće uspjehe u proizvodnji i plasmanu proizvoda i već tradicionalno zadržava lidersku poziciju na hrvatskom tržištu.

Povijest Jamnice

Marija Terezija - Još je carica Marija Terezija 1772. godine u registar bečkog dvora uvrstila izvor Jamnice. To pokazuje da su tradicija i kvaliteta ove vode bile poznate daleko prije nego se voda počela flaširati

Prve boce - 8. listopada 1828. započeo je osmišljeni razvoj korištenja Jamnice te su napunjene prve boce namijenjene tržištu. Taj datum i danas se obilježava kao dan Jamnice. Iste godine, 18. studenog ljekarnik Đuro Augustin izvršio je drugu znanstvenu analizu Jamnice

Stari vlasnik - Krajem 19. stoljeća Jamnica je prodana Vilimu Lovrenčiću, privatnom poduzetniku, koji je 1899. modernizirao punionicu i organizirao prodaju na revolucionaran način. Pomoću oglasa, plakata i reklama u tisku prodaja se povećala na 500.000 boca godišnje

Prvi transport - Jamnica se razvozila zaprežnim kolima, tzv. kirijašima, a po gradu velikim tačkama tzv. taljigama. Takav način distribucije zadržat će se sve do 60-ih godina prošlog stoljeća

Jubilej - Jamnica ove godine obilježava impresivnih 190. godina postojanja. U čast ovom jubileju tržištu je predstavljeno šest stilski različitih etiketa retro edicije inspiriranih dugom poviješću. Retro etikete su iz razdoblja od 1870. do 1986. godine i nalaze se na flaši od jedne litre

Osvježenje iz dubine zemlje

Prirodna mineralna negazirana voda Jana tržištu je predstavljena 2002. godine, a tisućama godina bila je dobro čuvana tajna u 800 metara dubokom vrelu Sv. Jana, skrivenom usred svetojanskih brežuljaka. Od kad se pojavila na tržištu postala je broj 1 na ljestvici snage brandova, prema istraživanju agencije Valicon.

Ova voda koja dolazi iz zaštićenog izvora ima iznimnu kvalitetu i mineralni sastav s idealnim omjerom kalcija i magnezija. Stekavši povjerenje potrošača, Jana je postala nezaobilazan brend koji svojom kvalitetom i komunikacijom zauzima vodeća mjesta u istraživanjima, ali i po ocjenama potrošača. Jana je u kategoriji negaziranih voda u pakiranjima do dvije litre najprodavanija robna marka s preko 70% tržišta, prema podacima Nielsena iz 2017.

Složene analize, kojima se procjenjuje starost vode, pokazale su da je Jana ušla na svoj fascinantan podzemni put prije 7000 godina. U to vrijeme čovjek nije imao značajan utjecaj na okoliš, pa u Jani ne nalazimo spojeve koji su u doba tehnološkog razvoja postali općeprisutni u prirodi. Prolazeći kroz različite slojeve tla, Jana dolazi do podzemnog ležišta, tvz. bazena, čija dubina s 800 metara seže sve do 3000 metara. Pri tome je voda specifičnom strukturom stijena zaštićena i iznad samog bazena. Brojne geološke naslage te iznimna dubina iz koje Jana izvire, čine izvor zaštićenim od bilo kakvog onečišćenja. Na svojem tisućljetnom putu do podzemlja kroz slojeve mineralnih stijena Jana se prirodno obogatila mineralima, što joj daje jedinstven, prepoznatljiv svilenkast okus. Novim sloganom ‘Duboko iznad svih’ Jana želi podsjetiti na razloge zašto je jedinstvena - duboki i zaštićeni izvor jedinstven je i u svjetskim okvirima, i ključ je Janine čistoće.

