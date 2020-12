Sada bi bilo idealno postaviti gustu mrežu instrumenata duž rasjeda kako bismo uhvatili naknadne potrese na području Petrinje. Tako bismo nešto naučili, imali ideje kako graditi, puno korisnih informacija bismo dobili. Nažalost, mi takvih instrumenata nemamo - rekao nam je u srijedu seizmolog Tomislav Fiket sa zagrebačkog Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.

Na pitanje, jesu li nakon zagrebačkog potresa dobili kakva financijska sredstva kako bi se bolje opremili i pratili seizmološku aktivnost na našem području, rekao je kako su do danas primili jednu donaciju privatne tvrtke, kupili samo jedan mjerni uređaj i već ga postavili u Zagrebu.

- Neizmjerno smo zahvalni tvrtki Termostroj iz Lučkog koja nam je omogućila tu donaciju. Uređaj smo postavili u bušotinu na dubili od šest metara kako bi izbjegli površinske vibracije tla koje stvara promet pa su mjereni podaci točniji - rekao je naš sugovornik.

Zanimljivo je kako su radi proučavanja seizmoloških aktivnosti svojedobno u Rusiji u Sibiru izbušili bušotinu od 12 kilometara kako bi proučili što se to "dolje" događa.

- Zbog financija je bušotina na kraju napuštena. A htjeli su proučiti što se dešava ispod nogu, izvući sojeve zemlje i vidjeti jesu li to slojevi lapora, gline, nečeg trećeg... Može se i pomoću mjerenja seizmičkih valova i vibracija donositi zaključci o slojevima zemlje ispod nas, prvi je to radio Mohorovičić - istaknuo je Fiket.

Za potrese u našoj zemlji kaže da su posljedica povlačenja afričke ploče pod euroazijsku ploču, a problem je što je jadranska mikroploča dodatno fragmentirana, odnosno razlomljena te to stvar dodatno "komplicira".

- A mikroploče se ponašaju malo drugačije nego kad postoji ravni front koji se podvlači pod drugi. Cijela Zemlja zapravo je takva da ploče plutaju na žitkom plaštu te su takvi pomaci normalni. Ništa novo se kod nas ne događa. Problem je što su se ove godine zaredale jače seizmičke aktivnosti s jačim potresima na koje nismo naviknuli u tako kratkim vremenskim intervalima. Ali sama seizmička aktivnost nije izvan okvira normalnog, koliko god to ružno zvuči - kaže ovaj stručnjak.

Cijela Hrvatska je zapravo trusna i svugdje postoji mogućnost potresa, a jug zemlje je najugroženiji.

- Na području Petrinje očekivali smo ovako jak potres temeljem karakteristika rasjeda i znamo da su takve magnitude koje su se dogodile moguće. No ne znamo kad će se dogoditi tako jaki potres. Mogao se dogoditi narednih 500 godina, ali mogu biti i tri takva razorna potresa u godini dana. To je lutrija i to ne možemo znati - rekao je Fiket.

Nastavio je da, prema onome što su izmjerili geolozi na rasjednim krilima na području Zagreba, u glavnom gradu može se očekivati potres maksimalne magnitude od 6,5 po Richteru.

- I koliko god to ružno zvučalo, zagrebački potres bio je relativno slab. Za Rijeku se očekuje da bi najjači potres imao nešto manju magnitudu nego u Zagrebu - oko 6,2 po Richteru, u Levanjskoj Varoši oko 6, u Vinodolu oko 5,8, u Makarskoj od 6,1. Najjači potresi su mogući u Dubrovniku - do 7 stupnjeva po Richteru - rekao je Fiket.

To su najkritičnije točke mogućih potresa u Hrvatskoj, no stručnjak upozorava da to ne isključuje mogućnost da jaki potres ne pogodi i neka druga područja.

- Hrvatska je ispresijecana s jako puno rasjeda, samo u Zagrebu je više rasjeda. U Zagrebu i Petrinji potresi su se dogodili tijekom drugačijih pomaka u rasjedima. U Petrinji je bio linearni pomak, u Zagrebu je ploča kliznula prema dolje. To za efekt potresa i nije toliko važno, nego je važan faktor magnituda, odnosno količina oslobođene energije te udaljenost od žarišta potresa - rekao je Fiket.

Govoreći o Richterovoj skali kaže da je to mjera za količinu oslobođene energije u potresu i ona nije linearna nego je to eksponencijalna skala.

- U pomaku od jednog stupnja na skali, znači da je u jačem potresu oslobođeno 32 puta više energije. Primjerice, u potresu od 3 po Richteru, oslobađa se 32 puta više energije nego u potresu od 2 po Richteru, Ako usporedimo zagrebački potres magnitude od 5,5 i onaj u Petrinji od 6,2, razlika u skali je 0,7 stupnjeva. No onaj u Petrinji bio više nego 15 puta jači nego u Zagrebu - pojasnio je ovaj stručnjak.

Energija koja se oslobađa u potresu je ogromna, a potres u Petrinji imao je veću snagu od pojedinih atomskih bombi, potvrđuje Fiket.

- Energije potresa mogu biti ogromne te se ljudski stvorene eksplozije ne mogu mjeriti s energijom potresa. Potres magnitude 9... nema takve bombe koja bi stvorila takvu energiju. A imali smo takva potres u Japanu. No zanimljivo je da taj potres nije srušio zgrade, razoran je bio tsunami koji se stvorio. Potresi ne ubijaju ljude, nego ubijaju građevine i predmeti koji mogu pasti na ljude - kaže ovaj stručnjak.

Nastavio je kako je vidio slike klizišta koja su nastala na području Petrinje i Siska, kao i slike pukotina u zemlji koje su se stvorile.

- No to nije opasno na način da bi čovjek mogao u njih pasti i poginuti, eventualno mogu uganuti nogu. Gledajući slike, čini mi se da su to vjerojatno slike klizišta i materijala koji su se usred trešnje razdvojili. Vidio sam i nekoliko slika likvefakcije. To je pojava koja nastane kad zbog potresa podzemna voda izađe na površinu te zemlja postane žitka te zgrade mogu u nju potonuti - rekao je Fiket.

Novija gradnja sigurna je na najjače potrese

Nakon razornog potresa u Skopju 1963. godine, kad je poginulo tisuću ljudi, postrožili su se kriteriji za sigurnost gradnje i do danas se ljestvica sigurnosti građevina na potrese samo podiže.

- Sva novogradnja sigurna je na ovako jako potrese ako su se poštovali svi propisi. Koliko sam vidio u potresu u Zagrebu i u Petrinji, nikakva ozbiljna oštećenja nisu nastala u novogradnji, stradala je starogradnja. Problem u novogradnji je ako se ljudi prilikom projektiranja ne drže propisa i ako pojedinci sami interveniraju u građevine bez stručnjaka po principu ‘uradi sam svoj majstor’. Ponekad ‘stari’ majstori koji su se tesali vani u Njemačkoj propituju zašto se toliko čelika stavlja u gradnji, ali oni su se učili u Njemačkoj, koja nema potresa. Nakon ovakvih potresa i mi mlađi projektanti vidimo zašto imamo pojedine propise tako visoko postavljene - kaže nam Ivan Markić, direktor tvrtke PRONA-GRAD iz Zagreba, ujedno i predsjednik novoosnovanog Udruženja tehničkog projektiranja pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Naš sugovornik upozorava da prema zakonu vlasnici nekretnina moraju svakih 10 godina imati procjenu statičara o stanju nekretnine, a svake godine napraviti jedan preventivni pregled. - Sad trebaju statičari preventivno pregledati Rijeku, Dalmaciju, sve nekretnine u potresno kritičnim područjima i ojačati nekretnine, a ne čekati treći razorni potres. Jednostavno nam se ne smiju ponoviti Petrinja i Zagreb - napominje Markić.